Llegan Los Pericos a La Falda con entrada libre y gratuita

La Falda. Los Pericos, grupo de música ícono de los 80, llegará el miércoles 6 de mayo a La Falda con entrada libre y gratuita.

"La historia no siempre se cuenta… a veces se guarda para el futuro. LOS PERICOS llegan a LA FALDA con algo más que música: una cápsula del tiempo que va a quedar para siempre", destacaron desde el municipio.

El encuentro será en un Programa en vivo mini acústico exclusivo en el escenario Av. Edén, entre las 9 a 13 hs.

