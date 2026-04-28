Llegan Los Pericos a La Falda con entrada libre y gratuita
martes, 28 de abril de 2026 · 02:05
La Falda. Los Pericos, grupo de música ícono de los 80, llegará el miércoles 6 de mayo a La Falda con entrada libre y gratuita.
"La historia no siempre se cuenta… a veces se guarda para el futuro. LOS PERICOS llegan a LA FALDA con algo más que música: una cápsula del tiempo que va a quedar para siempre", destacaron desde el municipio.
El encuentro será en un Programa en vivo mini acústico exclusivo en el escenario Av. Edén, entre las 9 a 13 hs.