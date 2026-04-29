Rubén Vilchez y Pichi Pereyra llegan a «Santo Diablo»

El próximo sábado 2 de mayo se presentarán Rubén Vilchez (guitarra y voz) y Pichi Pereyra (percusión) en Santo Diablo, el bar de culto de Villa Carlos Paz. Ambos interpretaran música hispano-latinoamericana, con referentes como Joan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez, entre otros.

En los años ’80, «el Negro» Vilchez fue integrante del dúo Mundo Nuevo y recorrió Córdoba, el país y Brasil. Como solista, cantó en México (Sayulita) y recientemente, el sur de Brasil (Gramado y Canela). Asimismo, durante el próximo mes de octubre, participará como invitado al Encuentro de Músicos en Uruguay (Ciudad de la Costa).

En este recital, su compañero de ruta es «Pichi» Pereyra, músico percusionista y baterista de latín que ha participado en las más importantes formaciones jazzeras del país y hoy es baterista estable de Piero.

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