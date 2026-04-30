El FICIC comienza a celebrar sus 15 años

Cosquín. Con una programación que celebra el cine independiente y una comunidad que lo sostiene desde hace tres lustros, este jueves 30 de abril comienza la 15° edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín (FICIC). La jornada inaugural tendrá como eje una rueda de prensa y la esperada apertura oficial en el Centro de Congresos y Convenciones (Tucumán 1031).

Bajo el lema “FICIC 15 años: se encienden las pantallas”, el festival invita a toda la comunidad a ser parte de una nueva edición que promete estrenos, encuentros con realizadores y funciones gratuitas.

La actividad comenzará por la mañana, a las 11:00, con la primera función del festival. Más tarde, a las 20:30, se llevará a cabo la apertura oficial con entrada libre y gratuita, consolidando el espíritu inclusivo que caracteriza al FICIC desde sus inicios.

Como parte del lanzamiento, se realizará una rueda de prensa en el salón central del Centro de Congresos y Convenciones, un espacio emblemático que alberga el histórico proyector de 35 mm. Allí estarán presentes figuras destacadas como Carla Briasco, Eduardo Leyrado y Roger Koza, junto al intendente Raúl Cardinali, el secretario de Cultura Jorge González y cineastas invitados, quienes estarán disponibles para responder preguntas.

La apertura incluirá además la proyección del film brasileño “Se eu fosse vivo… vivia”, dirigido por André Novais Oliveira, en lo que será su estreno nacional. La película dará inicio a una programación que reafirma el compromiso del festival con el cine de autor y las miradas diversas.

A 15 años de su creación, el FICIC se consolida como un espacio clave para el cine independiente en Argentina, reuniendo a realizadores, críticos y espectadores en torno a historias que buscan ampliar horizontes y generar reflexión.

La invitación está abierta: las pantallas se encienden y Cosquín vuelve a convertirse en punto de encuentro para el cine.

