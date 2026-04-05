Patricia Sosa emocionó con la “Misa Criolla” en el Teatro Libertador

ESPECTÁCULOS

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 5/4/2026 · 00:07 hs

Córdoba. Una noche de profunda emoción, memoria y espiritualidad se vivió en el Teatro del Libertador General San Martín, donde Patricia Sosa ofreció una interpretación conmovedora de la Misa Criolla, en el marco del Sábado de Gloria y con localidades completamente agotadas.

El concierto, que abrió la temporada número 70 del Coro de Cámara de la Provincia de Córdoba, fue transmitido en vivo para todo el país por Cadena 3 Argentina, en una cobertura especial que capturó el clima único de una sala atravesada por la fe y la música.

“Último aplauso de la noche”, relató el periodista Chema Forte en el cierre de la transmisión, mientras los músicos se ponían de pie y saludaban a un público visiblemente conmovido.

La despedida fue también un reconocimiento colectivo: desde el escenario y el aire, se destacó el trabajo del equipo técnico, de producción y de redes que hicieron posible llevar el espectáculo a todo el país. “Ha sido realmente un placer esta transmisión en Sábado de Gloria”, expresó Forte, en un cierre cargado de gratitud.

