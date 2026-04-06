“Mamasasa mía”, una comedia musical llega al teatro

La obra “Mamasasa mía”, una propuesta teatral con impronta de Broadway adaptada al estilo cordobés, se presentará el próximo sábado 11 de abril en Capilla del Monte.

La función está prevista para las 22:00 en el Cine Teatro Enrique Muiño, ubicado en calle Deán Funes 526. La entrada general tiene un valor de $10.000.

El espectáculo, declarado de interés cultural, cuenta con la participación de Johnny Lucino, Magali Hoffmann, Lucas Padilla, Emme, Jaky Becker, Gaby Molina Bacile y Jenny Mckenna.

La propuesta combina humor, música y puesta en escena para ofrecer una experiencia teatral que toma elementos del género musical y los adapta al lenguaje local.