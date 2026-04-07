Mafalda tendrá serie en Netflix y ya hay primera imagen

Netflix presentó la primera imagen oficial de la serie animada de Mafalda, basada en las historietas de Quino, confirmando el avance de un proyecto que había sido anunciado en 2024 por el director Juan José Campanella.

En aquel momento, el cineasta —ganador del Oscar por El secreto de sus ojos— había compartido la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por llevar a la pantalla uno de los personajes más emblemáticos de la cultura argentina. “Tremendo orgullo. Enorme responsabilidad”, había señalado.

La producción está a cargo del estudio Mundoloco CGI, cofundado por el propio Campanella, responsable de trabajos como Metegol y Mini Beat Power Rockers. Según adelantó el director, la serie será un tributo al universo de Quino y a su mirada crítica sobre la sociedad.

La primera imagen difundida por la plataforma muestra a Mafalda en una escena cotidiana dentro de su casa, respetando la esencia del personaje pero con una estética renovada en formato animado.

Mafalda nació en la década del 60 y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural, con traducciones a más de 20 idiomas y una vigencia que atraviesa generaciones. Su humor, su mirada aguda y su capacidad de interpelar a la realidad la transformaron en un ícono global.

El estreno de la serie está previsto para 2027 y marcará el regreso del personaje en un formato audiovisual con alcance internacional.