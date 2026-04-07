«Rebelión otoñal», el radioteatro de Carlos Paz llega al Teatro Real

El radioteatro está más vivo que nunca en Villa Carlos Paz y llega al Teatro Real con una propuesta imperdible que recupera el espíritu de las grandes historias que marcaron época, con actores, música y efectos realizados en vivo frente al público.

El próximo domingo 12 de abril a las 19 horas se presentará la obra «Rebelión otoñal, el radioteatro de Alberto Migre» de la mano de Compañía de Radioteatro de Carlos Paz en una de las salas más emblemáticas de Córdoba.

La obra cuenta la historia de un grupo de adultos mayores que viven en una residencia geriátrica y que, cansados de los prejuicios sobre la vejez, deciden rebelarse contra las reglas que los limitan. Unidos por el deseo de volver a sentirse libres, se animan a desafiar lo establecido y a demostrar que el amor, la amistad y los sueños no tienen edad. Una puesta que combina humor, emoción y ternura, rindiendo homenaje al universo del maestro Migré y a uno de los formatos más entrañables de la cultura popular.

El espectáculo cuenta con la participación de Javier Pérez, Alejandra Ponce, Ivana Concepción Vivas, Roxana Mabel Merlino, Damián Pablo Grassi, Vanesa Rosana D’Angelo, Ariadna Ruiz Punta, Sonia Ana Campos, Máximo Girardi y dirección de Adrián Vocos.

La obra tiene duración de 60 minutos y las entradas se encuentran disponibles en Autoentrada y en las boleterías del teatro, al tiempo que tienen un valor de $15.000.