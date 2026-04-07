Teatro Itinerante vuelve con funciones gratuitas en Córdoba

La Agencia Córdoba Cultura lanzó una nueva edición de Teatro Itinerante, el ciclo que lleva propuestas escénicas a distintos puntos del territorio provincial y que comenzará en abril con una programación diversa y federal.

La apertura oficial será el sábado 12 de abril a las 17 en la Plaza del barrio Las Violetas, en la ciudad de Córdoba, con una varieté pensada para todo público que combinará teatro, circo y distintas disciplinas artísticas. Participarán compañías como Marakatu, Circo Potosí, La Termostática, Compañía Dominguera de Circo, Compañía Entropía, Teatro Circo Contemporáneo y Pequeña Compañía Parafernal.

El programa, consolidado como una política cultural sostenida, busca ampliar el acceso a la cultura y fomentar la circulación de artistas en toda la provincia. En esta edición, incluirá elencos de teatro, danza, circo, títeres, narración oral y clown, con presentaciones tanto en Córdoba capital como en localidades del interior.

Las funciones se desarrollarán en plazas, escuelas, bibliotecas, centros culturales y espacios comunitarios que se transformarán en escenarios abiertos, generando instancias de encuentro entre artistas y públicos diversos.

Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, manteniendo el carácter inclusivo de la propuesta.