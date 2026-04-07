Teatro Itinerante vuelve con funciones gratuitas en Córdoba

Cultura en movimiento
Teatro Itinerante vuelve con funciones gratuitas en CórdobaEl programa ofrecerá funciones gratuitas en plazas, escuelas y espacios comunitarios de toda la provincia, con apertura el 12 de abril en barrio Las Violetas.
La Agencia Córdoba Cultura lanzó una nueva edición de Teatro Itinerante, el ciclo que lleva propuestas escénicas a distintos puntos del territorio provincial y que comenzará en abril con una programación diversa y federal.
La apertura oficial será el sábado 12 de abril a las 17 en la Plaza del barrio Las Violetas, en la ciudad de Córdoba, con una varieté pensada para todo público que combinará teatro, circo y distintas disciplinas artísticas. Participarán compañías como Marakatu, Circo Potosí, La Termostática, Compañía Dominguera de Circo, Compañía Entropía, Teatro Circo Contemporáneo y Pequeña Compañía Parafernal.
El programa, consolidado como una política cultural sostenida, busca ampliar el acceso a la cultura y fomentar la circulación de artistas en toda la provincia. En esta edición, incluirá elencos de teatro, danza, circo, títeres, narración oral y clown, con presentaciones tanto en Córdoba capital como en localidades del interior.
Las funciones se desarrollarán en plazas, escuelas, bibliotecas, centros culturales y espacios comunitarios que se transformarán en escenarios abiertos, generando instancias de encuentro entre artistas y públicos diversos.
Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, manteniendo el carácter inclusivo de la propuesta.