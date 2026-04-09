“Vuelta Canela” llega a Capilla del Monte

Capilla del Monte. La localidad de Capilla del Monte se prepara para recibir una propuesta cultural y formativa de gran valor artístico y pedagógico. Se trata del taller “Queridas Canciones – Vuelta Canela”, una experiencia orientada a la exploración de dinámicas musicales y teatrales.

La actividad tendrá lugar el próximo 29 de mayo a las 18 horas, en la Sala Poeta Lugones, un espacio emblemático para el desarrollo cultural de la ciudad.

Una propuesta para educadores y la comunidad



El taller está destinado a docentes, personal de salud y todas aquellas personas interesadas en la temática, con el objetivo de brindar herramientas expresivas que integren la música y el teatro en distintos ámbitos educativos y sociales.

“Vuelta Canela”, reconocido por su trabajo en el ámbito de la música infantil y familiar, propone una jornada participativa donde el cuerpo, la voz y el juego se convierten en vehículos de aprendizaje y creatividad.

Formación artística con enfoque integral



La iniciativa apunta a fortalecer recursos didácticos a través de dinámicas lúdicas y expresivas, fomentando la inclusión, la sensibilidad artística y el trabajo grupal. Este tipo de espacios resulta especialmente valioso para quienes buscan incorporar nuevas estrategias en contextos educativos o comunitarios.

Inscripciones abiertas



Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del correo electrónico [email protected].

Con esta propuesta, Capilla del Monte continúa consolidándose como un punto de encuentro para el arte y la formación, acercando experiencias que combinan creatividad, aprendizaje y participación comunitaria.

