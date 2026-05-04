Cameron Diaz fue madre por tercera vez

La actriz Cameron Diaz y el músico Benji Madden anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, Nautas Madden., novedad que fue confirmada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde expresó: “Cameron y yo estamos felices, emocionados y sintiéndonos tan bendecidos”.

En el mensaje agregó: “Amamos la vida con nuestra familia, nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos agradecidos!”. La publicación estuvo acompañada por la imagen de un barco y la explicación del nombre elegido: “Marinero, navegante, viajero”.

A diferencia de otros anuncios, la pareja no compartió fotos del recién nacido. La actriz tampoco publicó un mensaje propio, aunque reaccionó en la cuenta de su marido con emojis que aluden a la nueva composición familiar.

Hasta el momento, no se confirmó si el nacimiento fue mediante vientre de alquiler o adopción. En los dos casos anteriores, la pareja recurrió a gestación subrogada.

Tras varios años alejada del cine, Cameron Diaz retomó su carrera en 2025 con la película Back in Action, su primer trabajo desde 2014. Desde entonces, sumó nuevos proyectos: la película Outcome, además de una comedia romántica, otra de acción y Shrek 5, donde volverá a interpretar a Fiona.

La actriz destacó que, tras enfocarse en su familia, volvió al trabajo con entusiasmo: “Me alegro de haberme tomado un descanso, pero todavía me encanta hacer esto”.