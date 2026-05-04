Juana Viale le puso humor al regreso de Mirtha: ¿cuándo vuelve La Chiqui?

El mítico sillón de Mirtha Legrand volvió a quedar en manos de su nieta, Juana Viale, este sábado por la noche. Ante la ausencia de la conductora oficial, quien se encuentra cumpliendo con un reposo médico, Juana abrió el programa con la frescura que la caracteriza, llevando tranquilidad a los televidentes sobre la evolución de «La Chiqui».

Con un look impactante, Juana comenzó la emisión aclarando que sigue «cuidando el lugar» de su abuela. Para despejar cualquier duda sobre la gravedad del cuadro que alejó a Mirtha de las cámaras, la actriz relató intimidades de su reciente visita.

«Estuve con ella el miércoles y estaba divina, toda montadísima como es ella»; aseguró Juana, confirmando que el espíritu y la coquetería de la diva permanecen intactos a pesar de los días de descanso obligatorio. Fiel a su estilo, Juana no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre la «competencia» interna por el rating y el cariño de la gente. «Yo ya tengo mi público, así que abuelita no te demores mucho»; lanzó entre risas, aunque inmediatamente reforzó el pedido de que Mirtha vuelva lo antes posible.

Sobre la fecha exacta del regreso, la conductora suplente se mostró optimista. Según Juana, Mirtha ya está ansiosa por reencontrarse con su audiencia y si la recuperación continúa por este camino, podría estar al frente de su mesa el próximo sábado 9 de mayo. «Si no, me tendrán a mí. Me tendrán que aguantar otro sábado más»; advirtió Juana con complicidad.

Más allá de las noticias sobre la salud de la conductora, el programa no estuvo exento de momentos vibrantes. Durante la cena, se vivió un tenso cruce entre el animador Julián Weich y el economista Miguel Boggiano, demostrando que, incluso con Juana al mando, la mesa de Mirtha sigue siendo el escenario de los debates más picantes de la televisión argentina.