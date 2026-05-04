Villa Carlos Paz
Ovación de pie en el Teatro Libertad para «Evolution Tango»Hubo música en vivo, canto y bailarines de primer nivel, el tango se sintió más vivo que nunca.
lunes, 4 de mayo de 2026 · 09:23
El espectáculo «Evolution Tango» recibió una ovación de pie durante su presentación en Villa Carlos Paz. Se trata de un show que combinó tradición y vanguardia en la sala del Teatro Libertad.
La propuesta de Pardo Producciones fue uno de los grandes atractivos del fin de semana largo.
Con una puesta en escena impecable y mucha fuerza visual, el espectáculo cumplió con lo que prometía: un viaje sensorial que moderniza el género sin perder su esencia emocional.
Hubo música en vivo, canto y bailarines de primer nivel, el tango se sintió más vivo que nunca.