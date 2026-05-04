Ovación de pie en el Teatro Libertad para «Evolution Tango»

El espectáculo «Evolution Tango» recibió una ovación de pie durante su presentación en Villa Carlos Paz. Se trata de un show que combinó tradición y vanguardia en la sala del Teatro Libertad.

La propuesta de Pardo Producciones fue uno de los grandes atractivos del fin de semana largo.

Con una puesta en escena impecable y mucha fuerza visual, el espectáculo cumplió con lo que prometía: un viaje sensorial que moderniza el género sin perder su esencia emocional.

Hubo música en vivo, canto y bailarines de primer nivel, el tango se sintió más vivo que nunca.