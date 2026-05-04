Villa Carlos Paz

Ovación de pie en el Teatro Libertad para «Evolution Tango»

Hubo música en vivo, canto y bailarines de primer nivel, el tango se sintió más vivo que nunca.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Espectáculos
lunes, 4 de mayo de 2026 · 09:23

El espectáculo «Evolution Tango» recibió una ovación de pie durante su presentación en Villa Carlos Paz. Se trata de un show que combinó tradición y vanguardia en la sala del Teatro Libertad.

La propuesta de Pardo Producciones fue uno de los grandes atractivos del fin de semana largo.

Con una puesta en escena impecable y mucha fuerza visual, el espectáculo cumplió con lo que prometía: un viaje sensorial que moderniza el género sin perder su esencia emocional.

Hubo música en vivo, canto y bailarines de primer nivel, el tango se sintió más vivo que nunca.

Galería de fotos

Más de
Evolution Tango Villa Carlos Paz TEATRO LIBERTAD Pardo Producciones

Comentarios