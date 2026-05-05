Córdoba vuelve a respirar cine durante ocho días: toda la programación

Córdoba se prepara para ocho días atravesados por el cine. Desde este miércoles 6 y hasta el 13 de mayo, el Cineclub Municipal abrirá sus puertas a una nueva edición de la Semana Mundial de la Cinefilia, una propuesta que combina películas, debates y experiencias en torno a la pantalla grande.

La actividad se desarrollará en la sala mayor y en el Auditorio Fahrenheit, con una programación que no se organiza como una simple grilla, sino como un recorrido temático con distintos ejes que dialogan entre sí.

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Uno de los núcleos principales será la Selección Oficial, que este año gira en torno a las utopías y distopías, con curadurías a cargo de críticos y programadores que proponen distintas miradas sobre el futuro desde el cine.

A eso se suman focos y ciclos especiales. Entre ellos, un recorrido por la obra del director estadounidense Allan Dwan, un ciclo dedicado a las figuras clave de la comedia argentina como Tita Merello, Olinda Bozán, Mirtha Legrand y Paulina Singerman, y un apartado de ficciones históricas que explora cómo el cine latinoamericano reconstruye su pasado.

También habrá Noches Italianas en las funciones de apertura y cierre, un foco dedicado a Homero Manzi y una jornada especial de cine mudo que reunirá tanto piezas experimentales como clásicos del período silente.

Entre los eventos destacados aparece el estreno de “ICK”, la nueva película de Joseph Kahn, pensada como una experiencia intensa de sala. Además, se realizará una trasnoche en formato maratón y una edición especial de la “Peña sin cadenas”, con proyecciones sorpresa donde el contenido se mantiene en secreto.

Por fuera de las funciones, las mañanas estarán dedicadas a charlas en el marco del ciclo “Momentos estelares de la humanidad”, que repasará hitos clave en la historia del cine.

La Semana Mundial de la Cinefilia es organizada por la revista La Vida Útil, el Cineclub Municipal y su Asociación de Amigos, con el acompañamiento de instituciones culturales.

Durante ocho días, la ciudad vuelve a poner al cine en el centro de la escena, con una programación que invita a ver, discutir y redescubrir las películas desde nuevas miradas.