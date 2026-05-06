Los Pericos dieron un acústico gratuito sobre la avenida Edén de La Falda

La Falda vivió una jornada especial con la presencia de Los Pericos, que ofrecieron un mini show acústico gratuito sobre la avenida Edén, en el marco de una transmisión en vivo del programa “Hermosa Mañana” de Cadena Heat.

Durante el evento, los conductores Mariana y Andrés recorrieron la ciudad e interactuaron con vecinos, emprendedores y oyentes, mientras que el intendente Javier Dieminger y la directora de Fiestas, Festivales y Eventos compartieron detalles sobre las próximas actividades previstas en la localidad.

Como parte de la jornada, integrantes de la banda, autoridades municipales y los conductores participaron de la plantación de una acacia en el marco del programa Argentina Foresta.

El recital incluyó versiones acústicas de clásicos como “Pupilas lejanas”, “Runaway” y “Jamaica reggae”, en una propuesta abierta al público y transmitida en vivo.

Desde el municipio definieron la actividad como una “cápsula del tiempo” y destacaron el acompañamiento del público durante el encuentro.