Obras de 15 minutos y artistas internacionales llegan al Teatro Comedia

El Teatro Comedia de Córdoba será sede de la 13° edición del Festival Internacional de Teatro Breve, una propuesta escénica que ofrecerá funciones dinámicas y simultáneas entre el 8 y el 10 de mayo desde las 20:30.

La experiencia se desarrollará en distintos espacios intervenidos del teatro ubicado en Rivadavia 254, donde el público podrá elegir cuatro obras breves y armar su propio recorrido dentro del circuito artístico.

Cada jornada contará con ocho piezas teatrales de 15 minutos que se presentarán de manera simultánea, combinando humor, teatro físico, danza contemporánea, experiencias performáticas e incluso propuestas vinculadas a inteligencia artificial.

La edición 2026 reunirá a más de 80 artistas de Argentina, Brasil, España, Francia, Grecia, Polonia, Bolivia y Costa Rica.

Entre las producciones internacionales se destacan “Dalí-el bigodudo”, de Brasil; “Terapia”, de España; “Willaku, la suerte del indio poeta”, de Bolivia; “Spicy things are good for depresión”, de Polonia; y “The eternal summers”, de Grecia.

También habrá fuerte presencia cordobesa con obras como “Calígula”, “Reunión de padres”, “Che coraje”, “Apolo fiel”, “Matar al diván” y “Por la tangente”.

Las entradas podrán adquirirse en la boletería del Teatro Comedia desde dos horas antes de cada función.