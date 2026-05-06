Pachecos presenta su nueva propuesta en el ciclo “Folklore Real”

Córdoba. Folklore Real, la iniciativa dedicada a la música popular argentina impulsada desde la Agencia Córdoba Cultura junto al Teatro Real, suma más presentaciones.

Pachecos, La Colorida, Ceibo y Emiliano Zerbini serán los protagonistas del mes de mayo. El próximo jueves 7 de mayo a las 21 horas será el turno de Pachecos, quienes se encuentran inaugurando una nueva etapa artística, y prometen un espectáculo colmado de tradición, renovación y fiesta.

Con la incorporación de jóvenes músicos, junto a Claudio y Turi como pilares fundamentales, el grupo referente del Norte Cordobés brindará un concierto que pondrá en escena nuevas canciones y un nuevo color musical en su audio.

Desde la banda anticipan “un sonido que dialoga con el origen del folklore, sus raíces y su esencia”. El resultado final será un show vivo, festivo y cercano. Una propuesta que invitará al carnaval, al encuentro y al baile.

La nueva formación está integrada por Abel Álzaga en guitarra eléctrica, Agustín Valfre en batería, Matías Ferreira en bajo, Hernán Turi Burgio en piano teclado y Claudio Pacheco en guitarra y voz.

Para agendar

La grilla se extiende al jueves 14, con La Colorida, en el marco de la celebración de sus 11 años. El jueves 21, Ceibo presentará su reciente disco “Cauce”; mientras que el gran cierre será el jueves 28 y estará a cargo de Emiliano Zerbini. Todas las funciones serán a las 21 hs.

Las entradas accesibles ya están a la venta a $15.000 y se consiguen en autoentrada.com o en las boleterías del teatro.

