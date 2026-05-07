Gorillaz tocará en Córdoba: todo sobre el show más esperado

La espera terminó y se confirmó el regreso a la Argentina de la banda virtual más grande del planeta: Gorillaz. El grupo hará una escala histórica en la ciudad de Córdoba y ya hay fecha para el show: 26 de noviembre del 2026. El proyecto liderado por Damon Albarn y el artista visual Jamie Hewlett se presentará en el Playón Kempes.

El anuncio fue concretado en las últimas horas por En Vivo Producciones y trascendió que los tickets se venderán a través de la plataforma ENIGMATICKETS, desde el viernes 8 de mayo. Hoy habrá una preventa exclusiva para clientes de BBVA. Asimismo, los usuarios de tarjetas BBVA contarán con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés durante todas las etapas de compra.

El concierto servirá para presentar oficialmente en el país «The Mountain», el noveno álbum de estudio de la banda lanzado el pasado 27 de febrero bajo su sello independiente, KONG. Este nuevo material destaca por su carácter expansivo y una lista de colaboradores que cruza fronteras y géneros, incluyendo a figuras de la escena argentina como Trueno y Bizarrap, además de nombres internacionales de la talla de IDLES, Sparks y Yasiin Bey.

Aunque es la primera vez que Gorillaz pisa Córdoba, Damon Albarn no es un extraño para el público local. Su última visita a la provincia fue el 11 de octubre de 2015, cuando lideró a Blur en una noche mítica en la Plaza de la Música.

En esta ocasión, el show promete una apuesta técnica superior, combinando la performance de la banda en vivo con las icónicas animaciones de 2D, Murdoc, Noodle y Russel, además de invitados especiales que suelen sumarse a la caravana de Albarn.