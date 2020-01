Global Investment Platform: Se avecina un nuevo mundo

Por Arnaldo Pérez Guerra

Agencia ALAI am

En octubre pasado, un grupo de inversionistas internacionales a través de Global Investment Platform (GIP), inició el proceso de compra de Peruvian Airlines, que representa un 13,8% del mercado de las aerolíneas en Perú, siendo la segunda línea aérea más grande.

Dicha compra es para dar un “ejemplo” del modelo de negocios de GIP: inversionistas desde cualquier lugar del mundo pueden entrar a la propiedad de diversas empresas a través de smart contracts usando la tecnología blockchain.

Otra aerolínea en la que GIP inició el proceso de compra es Star Perú, y no se descarta la posible futura fusión de ambas.

En Peruvian Airlines se anuncian inversiones que superarán los US$150 millones.

“Hasta ahora el medio de financiar empresas es a través de las Bolsas de Valores, pero están restringidas a una elite, el 0,1% de la población, que tiene acceso a invertir, y otra elite, que también es más o menos el 0,1%, quienes pueden tener acceso a este tipo de financiamiento”, afirma el empresario e ingeniero chileno-japonés Roberto Sone Cisternas, socio fundador de GIP.

“Nuestra idea es hacer una plataforma global de innovación, en dónde desde cualquier lugar del mundo, cualquier empresa pueda acceder a financiamiento, y las personas que quieran rentabilizar sus activos puedan invertir en esos proyectos. En resumen, queremos democratizar las fuentes de financiamiento, democratizar el acceso a financiamiento e inversión”, agrega.

“Por muchos años, estuve tratando de hacer innovaciones, inventos, y patentes, y ahora, a resultado de algunos buenos negocios, estoy tratando de ayudar a otros como yo, haciendo un proyecto de financiamiento de innovaciones”, dice Sone.

Innovación y blockchain

GIP firmó recientemente un acuerdo con la Universidad de Chile, la primera Casa de Estudios de dicho país.

“Se espera que tecnologías de todas las facultades sean capaces de escalar y convertirse en proyectos de innovación para que inversionistas nacionales e internacionales apuesten por ellas. Hoy se están definiendo los detalles para que en marzo del 2020 comiencen a seleccionar iniciativas de académicos y académicas de la institución”, informó su portal web.

El acuerdo fue firmado por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo de dicha universidad, Flavio Salazar y el CEO de GIP, Roberto Sone.

El director de Innovación de la vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Carlos Saffie, expone: “Tenemos altas expectativas con este acuerdo. Esperamos que durante el 2020 varias iniciativas puedan entrar en el listado de los proyectos financiables a través de la plataforma. Asimismo, avanzaremos en los resultados de investigación, transformándolos en innovación y que finalmente logren impactar a la sociedad. Los elegidos pueden venir de cualquier área temática, pero lo importante es salvar estructuralmente una falla de mercado que tenemos en nuestro sistema de financiamiento, ya que los fondos que existen hoy tienen un alcance y dimensiones limitados”.

Orionx y cetrons

GIP cuenta con más de 50 compañías en proceso para “listarse” y más de 80.000 usuarios registrados. Hay proyectos de innovación, tecnología, turismo, agricultura, biotecnología, inmobiliarios y de alimentación, entre otros.

“Apuntamos a convertirnos en una plataforma global. Hoy estamos interesados en Brasil, Perú, Venezuela, Chile y Ecuador”, informa José Antonio Ibarra, vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de GIP, y encargado de la búsqueda y desarrollo de nuevos negocios en la plataforma.

José Antonio Ibarra es un reconocido empresario chileno, con más de 35 años de experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, agrícola, exportaciones e importaciones, distribución y el comercio. Explica que las empresas “abrirán un porcentaje de su propiedad a través de GIP”, pero en vez de acciones los inversionistas obtendrán “CETRONS”, que después podrán transar en dicha plataforma.

“La liquidez en el mercado estará en un porcentaje apoyada gracias a la alianza con exchanges de criptodivisas, que pueden transar los CETRONS de los emprendimientos en un mercado secundario. Estas mismas firmas tendrán el rol de custodios de los criptoactivos. Ya tenemos una alianza con la reconocida firma chilena de criptomonedas y exchanges OrionX. Y el rol que tendrá la plataforma será facilitar el acceso al financiamiento de los emprendimientos en un entorno sin intermediarios. El directorio de GIP cuenta entre sus directores con el padre del software libre, y uno de los pioneros de Linux, Richard Stallman, mentor y consejero, quien nos contagia con su visión de mantener la ética y libertad como pilares para una sociedad más justa”, añade Roberto Sone, quien además es socio del mexicano Carlos Slim, noveno en el ranking mundial de multimillonarios.

Disponibilidad de fondos global a un clic

Global Investment Platform (GIP), gracias a las nuevas tecnologías en blockchain, inteligencia artificial y big data pondrá a disposición de cualquier persona u organización en el mundo, acceso a este tipo de financiamiento, en línea y de forma inmediata.

GIP usará los CETRONS: “certificados de transferencias online”. Su poseedor podrá usarlos tanto para comprar acciones de empresas ya establecidas, financiar emprendimientos, hacer envíos internacionales de divisas o intercambiarlos libremente.

Se trata de una “Disponibilidad de fondos global”, inmediata, en línea, a un clic y en la palma de la mano.

El uso de los sistemas en blockchain proporcionará soluciones reales a la demanda de financiamiento equitativo para compañías de innovación y/o pequeñas y medianas industrias, que son alrededor del 90% de las compañías en el mundo, y que emplean a cerca del 50% de la fuerza laboral, generando más del 50% del PIB mundial.

GIP será una “plataforma internacional para inversión”, que avizora un nuevo mundo.

Las empresas tendrán acceso global a capitales, sin necesidad de bancos, financieras o engorrosos trámites, pudiendo acceder a centros de inversión, venture capitals, de innovación e, incluso, a recursos de quienes quieran invertir en una buena idea o proyecto sin discriminaciones tales como el DICOM chileno o similares en el mundo.

El valor del capital será autónomo, libre de cambios monetarios por motivos políticos, presiones de grupos de poder, cambio de políticas cambiarias, conflictos internacionales o recesiones, y las transacciones se harán en una moneda global propia. GIP, además, proveerá información en línea sobre la información relevante que pudiese afectar el precio de la moneda.

“Será un soporte alternativo global, libre y masivo para el financiamiento a la innovación con independencia de una moneda arbitraria y sus fluctuaciones, sin barreras fronterizas, y con menor exposición a las crisis económicas externas”, explica Roberto Sone, y agrega: “El desarrollo de los sistemas basados en blockchain, inteligencia artificial y big data, constituye una oportunidad para proporcionar soluciones a la demanda de financiamiento, en forma efectiva, oportuna, segura y en condiciones de equidad. El certificado de transferencias online es la moneda principal dentro de la plataforma. Los usuarios tendrán libertad de intercambiarlos por cualquier otro security token dentro de la plataforma, en cualquier momento. El CETRONS es un token que se encuentra desarrollado en solidity, siguiendo el standard ERC-20, alojado en la red Ethereum. Es un utility token no fungible lo que permite que el intercambio del token sea de forma abierta. El standard ERC-20 permite integrar al CETRONS en protocolos que son propios del ecosistema DeFi de Ethereum: billeteras, CDP, DEX, entre otros. Y poseerá un mecanismo de blacklist, con el fin de prevenir la participación de usuarios que no cumplan con los estándares mínimos de KYC y AML”.

Network global

Global Investment Platform está domiciliada en Londres, Inglaterra, el mayor centro comercial del mundo, que posee la legislación más avanzada en cryptocurrency.

“Se decidió esa capital como headquarters del grupo de inversiones, para satisfacer las necesidades de fondos de inversión para la innovación”, dice Roberto Sone.

Los cetrons podrán ser intercambiados por moneda FIAT tradicional y otras criptomonedas en exchangers tradicionales. “Serán un vehículo para la inversión, a diferencia de otros desarrollos como bitcoins o ethereum que fueron creadas como una alternativa a la moneda FIAT tradicional”, explica el socio fundador de GIP.

La plataforma será punto de encuentro entre fondos de inversión, inversionistas individuales, cooperativas de trabajadores, empresas con emprendedores e ideas innovadoras, uniendo al globo en un “network de colaboración”.

El universo que compone la plataforma ha sido seleccionado e invitado automáticamente por algoritmos de inteligencia artificial y big data, y se está desarrollando un robot que seleccione los emprendimientos automáticamente de manera de poder aceptar ideas y proyectos innovadores “en forma automática, sin sesgos ni arbitrariedades”.

Criptomonedas e inversionistas globales

Roberto Sone -entrevistado por Pauta Bloomberg-, afirmó: “Queremos crear una plataforma global de inversiones. Hay mucha gente en Asia, especialmente, que tiene un exceso de dinero y que no sabe qué hacer con él. Y muchas ideas en países como Chile, y todo el mundo en realidad, que no tienen acceso a capitales fáciles. Entonces, dijimos: ‘hagamos una plataforma para que gente que está en Singapur o en Japón, con un exceso de dinero que no sabe en qué invertir, con tasas de interés del 0,5 por ciento anual, tenga acceso a invertir en Chile, por ejemplo, en la Universidad de Chile, en la Universidad Federico Santa María, en Perú, etcétera’. Ahí nos dimos cuenta que no es fácil. Se ha hecho lo posible para que sea fácil, pero, para tener una inversión, hay que obtener un RUT. Por ejemplo, en el caso de Chile, hay que traducir los estatutos de la empresa para poder obtener ese RUT. Por lo menos son tres, cuatro o cinco meses en ese proceso. Y si queremos colocar, por ejemplo, a cientos de personas de China invirtiendo acá, son cientos de traducciones en chino que hay que hacer. Ahí pensamos: ‘tenemos que buscar algún tipo de plataforma que nos ayude a hacer esto más fácil’. Y nos dimos cuenta que el blockchain, venía a la medida, que era una forma inteligente de acceder a esos dineros. O sea, sencillamente alguien en cualquier parte del mundo compra una moneda, la envía al que necesita el dinero, y ésta se cambia en un exchanger. Así de fácil. Entonces, ¿por qué no ocupamos estas tecnologías modernas para poder hacer una plataforma de inversiones? La plataforma no solo utiliza la tecnología blockchain sino que también permite la inversión de las empresas con criptomonedas. Para nosotros fue un desafío. Decíamos; ‘podemos ocupar una criptomoneda como un bitcoin, pero éstas monedas suben, bajan no tienen la estabilidad necesaria que necesita una plataforma para inversión. Deberíamos ocupar una moneda que sea más estable. ¿Y cómo hacemos que una moneda sea más estable sin tener un Banco Central?’. Entonces se hizo una serie de algoritmos de inteligencia artificial de manera de hacer una moneda semiestable. Justamente era la mejor forma de hacerlo. De hecho, partimos en dólares, pero después nos dimos cuenta que estas innovadoras tecnologías modernas calzan perfecto para poder hacer esto y es una enorme ayuda para nuestra plataforma. El blockchain o las criptomonedas son una herramienta muy útil, y sinceramente pienso que es como que fueron hechas para esto, perfectamente. Hoy los recursos asociados -que son fondos de China, Indonesia, etcétera-, van ya en 9.000 millones de dólares. O sea, tenemos disponibilidad para hacer inversiones”.

Se han inscrito en GIP empresas de diversos rubros; desde el software, tecnologías en combustibles, inmobiliarias, universidades, inteligencia artificial, big data y machine learning. Existen acuerdos con fondos de inversión y capitales privados en Indonesia, Estados Unidos, Japón, Chile y Brasil, principalmente.

Democratizar inversiones con tecnología

En su puesta en marcha -que se anuncia para el 1º de enero de 2020- GIP financiará proyectos pilotos que validan el modelo operacional de la plataforma, proyectos del sector inmobiliario y de empresas establecidas de reconocida trayectoria, además de los de innovación en universidades.

“Global Investment Platform será una nueva manera de hacer negocios, democratizando las inversiones a través de la tecnología. Llevando, además, a las compañías hacia el mundo digital, el nuevo mundo global. Inversionistas en cualquier parte del mundo podrán ingresar a la propiedad de un portafolio variado de empresas a través de la tecnología blockchain, o financiar startups, pymes y empresas. De esta forma, GIP está a la vanguardia de la innovación en el mundo financiero”, dice José Antonio Ibarra.

“La finalidad de la plataforma está dada por la necesidad de democratizar el acceso a las inversiones en diferentes emprendimientos a todos los ciudadanos sin ningún tipo de restricción ni barreras de entrada. Al mismo tiempo, agilizar y facilitar los procesos de búsqueda de financiamiento para los emprendedores, sin tener que doblegarse ante las prácticas abusivas de los actores financieros que dominan el mercado de las finanzas. Todo mediante el uso de la tecnología blockchain”, añade Ibarra, quien agrega sobre las empresas y fondos que ya están involucrados: “Estamos iniciando nuestras operaciones con empresas de diferentes sectores de la economía a nivel mundial: aviación, turismo, agricultura, sector inmobiliario, producción, innovación, etcétera. GIP representa a diferentes inversionistas a nivel mundial”, concluye.

Para entenderlo fácilmente

-¿Qué es GIP?

“Es un lugar de reunión entre personas y empresas que necesitan recursos para realizar sus ideas, y proyectos con personas y empresas que busquen hacer rendir su dinero en buenas ideas y proyectos”.

-¿Qué hace GIP?

“GIP entrega las herramientas para que de una manera fácil, rápida y directa cada persona o empresa con una buena idea pueda hacer su sueño una realidad, y por otro lado a las personas (naturales o jurídicas) que quieran hacer su dinero rendir, tengan una gran carpeta de alternativas de inversión. GIP no maneja dinero de terceros por lo que no es una FINTECH propiamente tal”.

-¿Cómo lo hacen?

“Si bien para el usuario la plataforma es simple y fácil de utilizar, por detrás corren una serie de programas que usan inteligencia artificial, machine learning, blockchain y big data, para seleccionar los proyectos, analizar su viabilidad, tener una moneda común que sea global y estable, y direccionar las ofertas a inversionistas según sus gustos y preferencias”.

-¿Es una idea chilena?

“La idea se fue gestada en Jakarta, en donde disponíamos de grandes cantidades de dinero para innovación, pero limitadas formas de hacer llegar ese dinero donde realmente se rentabilice. Nos inspiró VOC, la Compañía de las Indias Orientales. Ellos idearon una forma de financiar sus proyectos de expansión en base a capitalismo popular, lo que cambió el mundo para siempre. Para nosotros en la diversidad está nuestro capital más valioso”.

-¿Dónde se localiza la empresa?

“En Inglaterra, un país neutral a nosotros, y con una legislación más moderna en cuanto a nuevas tecnologías, y donde podemos operar en condiciones de regulaciones ya establecidas. La tecnología siempre va un paso más adelante que las regulaciones”.

-¿Quién se puede inscribir y qué necesito para participar?

“Cualquier persona natural o jurídica está invitada a participar. Quien tenga una buena idea y la quiera llevar a cabo puede inscribirse en la plataforma. Ahí recibirá todo el apoyo que necesite. Para participar te puedes inscribir gratuitamente en la página www.gipheadquarters.com, donde encontrarás información detallada del portafolio de empresas y una guía para la inscripción”.

-¿Por qué se dice que GIP podría cambiar al mundo?

“Muchas veces se escucha que una idea puede cambiar al mundo, y es cierto. Las ideas cambian al mundo. Son más poderosas que las piedras, rifles o bombas. Esta idea logra que todos y no solamente el 0,1 por ciento de las empresas beneficien al 0,1 por ciento de la población. Que todos globalmente sean parte activa del manejo de las riquezas del planeta. La idea de GIP es simple: democratizar el financiamiento, ser libres de escoger dónde y en quién se invierte el dinero, no depender de la suerte jugando lotería, ni depender de elefantes blancos que jueguen con dinero ajeno, y muchas veces a conveniencia solo de ellos mismos, como en el caso chileno lo son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)”.