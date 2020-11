Tiroides y emociones desde las terapias bioneuroemocionales

Por Luis Guillermo

(Terapeuta)

La tiroides es una glándula neuroendocrina que se sitúa debajo de la nuez de Adán, formada por dos lóbulos ovoides unidos entre ellos. La misma tiene la función de regular la actividad metabólica, el crecimiento y el desarrollo del organismo. Es considerada el reloj biológico, por ende, la podemos asociar con el tiempo y los tempos al secretar las hormonas tiroideas que van a ralentizar o acelerar el metabolismo del cuerpo. Estos tempos están en relación a las necesidades de crecimiento y desarrollo del organismo.

Los conflictos asociados a esta glándula son aquellos donde se quiere atrapar el bocado simbólico (alimento, trabajo, viaje, etcétera), también pueden estar presentes conflictos relacionados con el tiempo (urgencia, rapidez, lentitud, frenar o esperar que el tiempo no pase). Muchas veces sucede que se está cuidando a un enfermo terminal y se espera que el tiempo pase rápido para que ese ser no sufra y, en otros casos, se espera que el tiempo no pase para no perder a ese ser amado, es aquí donde la intensidad de lo vivido y las emociones que lo acompañan pueden desencadenar una respuesta biológica a nivel de la tiroides. Donde el inconsciente biológico busca controlar, ya sea acelerando o ralentizando el tiempo o la velocidad de los procesos biológicos como lo es el del metabolismo).

Otro conflicto que afecta a la tiroides es la humillación. Son personas que perciben en su vida la sensación de que no pueden hacer nunca lo que desean, viven para los demás y atraviesan ese proceso con un sentimiento de humillación.

El abordaje es mucho más profundo cuando se considera si la afección es generalizada o si se sitúa en el lóbulo derecho o izquierdo. Como también, cuando de nódulos o de cáncer se trata, es muy importante el diagnóstico médico específico porque no representa el mismo trasfondo emocional un carcinoma anaplásico que uno folicular, medular o papilar.

Hipertiroidismo

Cuando se produce un aumento del volumen y la actividad secretora de la glándula tiroides, estamos en presencia de un Hipertiroidismo y los síntomas que aquí se manifiestan son taquicardia, nerviosismo, temblores, sensación constante de hambre, pérdida de peso, fatiga, intolerancia al calor y diarrea.

Hay un aumento de la producción de hormonas y con ello el metabolismo para acelerar

los procesos todo lo que pueda. Es decir, que según el inconsciente biológico, al aumentar la velocidad de dichos procesos se va a poder alcanzar o lograr aquello para lo que tanto nos apuramos o que sentíamos que se nos iba de las manos.

Es evidente que aquí el conflicto es programado por el sentido de urgencia que se vive. Por ejemplo, querer que todo vaya más rápido o alcanzar algo que está a nuestro alcance pero hay que hacerlo con celeridad.

Se suele asociar a profesiones con urgencia como bomberos, ambulancias, etcétera

También se presenta el conflicto de tener que huir rápidamente del predador (bancos, acreedores, juicios, etcétera

Bocio

Cuando hay presencia de bocio (nódulos múltiples) el significado es el de acelerar el tiempo en un contexto de peligro. Como también el miedo al estrangulamiento o a la falta de protección.

Hipotiroidismo

Aquí existe una disminución de la actividad secretora de la glándula tiroides. Por lo tanto, los procesos se hacen más lentos. Aquí los conflictos asociados son el de la impaciencia (tiempo) y/o impotencia.

Por lo general se llega a un hipotiroidismo luego de que la tiroides ha quedado destruida debido a un conflicto de urgencia demasiado largo que genera impotencia en la actuación, ejemplo: “Tengo que apurarme, pero de todos modos no lo voy a lograr”. Es decir que se vivencia una gran impotencia ante una situación donde nos apuramos en hacer algo que ya sabemos que el resultado será negativo.

“En todas las vivencias y conflictos emocionales asociados a la glándula tiroides está presente el factor tiempo (acelerar o ralentizar).”

Frecuentemente en consulta, se puede observar que las personas con la tiroides afectada, son personas que han perdido el rumbo de sus vidas y se han abocado a realizar múltiples tareas, dejándose para el último y postergándose siempre, priorizando otras actividades y seres queridos y dedicándose a ellas sólo cuando no queda algo más para hacer. Son personas que no han aprendido a darse su lugar en la vida y a valorar sus tiempos, sentires, proyectos, etc. y además, esperan que los de su entorno, aquellos por los cuales se desviven, reconozcan su trabajo o esfuerzo, pero como por lo general eso no sucede, dicho conflicto se agrava y las emociones asociadas comienzan a estar latentes a tal punto de seguir haciendo cosas, con celeridad, para ser vista o reconocida (inconscientemente)… y esa situación se repite de forma constante.

Es por ello que es importante acudir a un biodescodificador calificado para abordar este tema en profundidad, tomar consciencia y cambiar la forma de percibir la vida para poder realizar cambios permanentes y liberadores, donde la vida toma un nuevo sentido y se puede habitar un estado de felicidad constante.

