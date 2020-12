Morcy Requena y el gusto de volver a escuchar un disco

Por Alejandro Frias

(Escritor y periodista)

Es jueves y tenemos una invitación especial. Muy especial. Morcy Requena, exintegrante de la mítica banda La Cofradía de la Flor Solar, va a presentar su nuevo disco, un disco solista, pero eso no es todo, porque la convocatoria no es a una conferencia de prensa ni a un concierto, sino que, como en los viejos tiempos cuando alguien del barrio se compraba un LP recién salido, la invitación es a escuchar el disco.

Walter Gazzo y Morcy Requena (foto Sinda Miranda)

Los tiempos han cambiado, como hemos cambiado todas las personas que estamos ahí, así que no estamos en la habitación llena de posters ni tenemos un tocadisco, no estamos tirados en una cama o con la espalda apoyada contra la pared y amuchados, inundados de los hedores que expulsan los cuerpos adolescentes. Estamos grandes para eso, pero no para el disfrute de escuchar un disco, así que el organizador de todo esto, el periodista Walter Gazzo, nos ha convocado a Francesco Ristorante.

No será una cerveza tomada del pico, sino un malbec perfumado. No serán sánguches hechos con pan mignon, sino dos exquisitos platos, uno de ellos de pastas. Pero sí será entre gente dispuesta al silencio, a la escucha atenta de las letras nuevas, al disfrute de una melodía que se nos cuela por los poros, a seguir amando la música. Y será una siesta escuchando música, como cuando el mundo aún nos era algo misterioso y enorme, algo al conquistar.

Carta para un amigo

Ocho canciones son las que componen “Carta para un amigo”, el nuevo disco de Morcy Requena que, sencillamente, podríamos calificar como una rareza.

Es que tiene varias características que lo hacen y lo harán único. Veamos.

Para empezar, está grabado íntegramente por Morcy Requena, es decir, todos los instrumentos los tocó él, debido a que lo grabó este año y las restricciones relacionadas con el aislamiento social lo condicionaron.

Pero también está el hecho de que cuando se metió al estudio, Requena no tenía pensado grabar un disco, sino sólo una canción, “Carta para un amigo”, la que le da nombre al trabajo y cuya música es de Morcy y la letra fue compuesta por Demian Cantilo.

En palabras de Requena, meterse al estudio a grabar un tema le dio ganas de llevar adelante el proyecto del disco.

Aunque aún hay más. Ninguna canción tiene percusión, vientos o teclados, sólo cuerdas, y esas cuerdas de guitarras y guitarrón son el resultado también de las manos de Morcy Requena, porque fue él quien ofició de su propio luthier, construyendo sus instrumentos.

Y como si todo esto fuera poco, queda aún hablar de las canciones de “Carta para un amigo”.

Hay reversiones de temas de La Cofradía de la Flor Solar, como “Ratón kaput”, “Monalisa” y “Héroe amante”, que, interpretadas sólo con cuerdas, logran otro ambiente, otra textura, otra sonoridad, haciendo que sean versiones muy intimistas, incluso en el caso de “Ratón kaput”.

Y después… Bueno, después, un Morcy Requena que nunca habíamos escuchado. “Carta para un amigo” es una mezcla de country y blues, con guitarras que por momentos recuerdan aires cuyanos de tonada. “Buenos Aires”, con letra de Miguel Cantilo, fue compuesta por ambos allá por 1977 y recién ahora fue grabada por primera vez. Y si esto ya suena a rareza, los dos últimos temas del disco le ponen la frutilla al postre. “Nogoyá” es un aire de chamamé que Requena compuso rememorando su infancia y su adolescencia en Entre Ríos, y el cierre fue reservado para un tango. “Nunca canté un tango, y elegí este de Expósito y Stampone, que cantaron Larralde y Goyeneche, sin querer compararme”, explica Requena entre risas, y su voz cantando “Afiches”, les garantizo, no tiene nada que envidiarles al folclorista y al tanguero.

“Carta para un amigo” ya se puede escuchar en cualquier plataforma de música e incluso en Youtube, en https://www.youtube.com/watch?v=E52lTdIM1Us. Búsquenlo, les juro que no se van a arrepentir.

Sólo escuchar un disco

Es jueves a la siesta y en Mendoza comienza a llover. Durante unos minutos va a llover torrencialmente, como si el cielo se nos cayera encima. Es una lluvia típica en verano, en diciembre, por aquí suele suceder.

Han pasado algunos minutos de las tres de la tarde. Es la siesta. La siesta mendocina, tan tradicional, como una de esas siestas en las que, en la habitación de algún amigo o alguna amiga, nos juntábamos a escuchar el nuevo disco o el nuevo caset que acababa de comprar.

Por entonces escuchábamos el disco completo, lado A, lado B, y después compartíamos opiniones. “¿Escuchaste esa guitarra?”, “¡Qué buena esa letra!”, “Me mató esa canción” y muchas cosas más que se decían sobre lo que acabábamos de escuchar.

Ahora es jueves a la siesta y en Mendoza comienza a llover, como si el cielo se nos cayera encima, pero la cosa es que acabamos de tocar, por un rato, el cielo con las manos. Morcy Requena nos invitó a escuchar su nuevo disco. A escucharlo entero, del tema uno al ocho. Así, como hacía mucho que no nos sucedía.

Sólo escuchar un disco. Para qué más.

equequena