Tú puedes cambiar tu vida

Por Luis Guillermo

(Terapeuta)

A todos nos ha pasado y nos pasa de vivenciar situaciones no deseadas en nuestra vida, llámense enfermedades físicas, mentales y/o emocionales, duelos inconclusos, procesos legales desagradables o una vida amorosa, laboral, familiar y/o social llena de conflictos. Esto forma parte de la vida, de ese proceso que nos permite avanzar, tomar consciencia y evolucionar.

Muchas personas en esas situaciones esperan una salvación, por ende buscan a un salvador; de hecho muchas religiones se han encargado de adoctrinarnos desde hace cientos de años para que nuestra percepción hacia la vida tenga ese tipo de enfoque, una búsqueda hacia afuera, hacia lo externo, por ende hacia lo superficial. Todo esto tiene un importante significado para nuestro inconsciente, que gobierna entre el 95 y 97% de nuestra vida y eso es bien sabido por filántropos, líderes religiosos, sociedades secretas, grandes corporaciones, etc. donde saben que pueden ofrecernos cientos y miles de productos porque nuestra mente ya está programada para buscar completarnos a través de “cosas” externas a nosotros y, aunque las consigamos, seguimos buscando constantemente “eso” que nos falta, hasta que comenzamos a observarnos, a mirar hacia nuestro interior y tomamos consciencia o mejor dicho, nos hacemos más conscientes.

Cada vivencia o cada situación difícil tiene un tesoro, un aprendizaje, un cambio de dirección, una nueva toma de consciencia y mientras nos permitamos estar expectantes y ser auto observadores, ese tesoro será nuestro consuelo, nuestro motivo de gratitud hacia la vida.

Y aquí seguramente te preguntarás ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo lograrlo?

Y la respuesta es simple… ¡CAMBIA TU ENERGÍA!

¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede cambiar la energía? ¿Qué energía tengo que cambiar?

Para que puedas comprender mejor a qué me refiero primero debo asegurarme de que tomes consciencia que nuestro ser no solo se basa en nuestro cuerpo físico, sino que hay otros cuerpos que forman parte de nuestra esencia como lo son el cuerpo emocional y el cuerpo mental, entre otros. Y te puedo asegurar que ningún sistema, llame como se llame, ya sea educativo, religioso, etc. te lo ha enseñado. Es por eso que siempre aconsejo pensar por uno mismo, investigar, abrir la mente a nuevas enseñanzas y aprendizajes para salir de todo tipo de adoctrinamiento o cárcel mental. ¡Debes permitirte ser libre! En primer lugar de la culpa.

Tus pensamientos y emociones son el timón de la vida que llevas, es por eso que dime que energías emocionales y mentales posees y te diré como vives esta existencia.

Seguramente, si estas atravesando una situación difícil te seguirás preguntando como hacer para salir de ella o que puedes hacer para cambiar dicha situación.

Muchas veces hay situaciones que no se pueden cambiar, pero si puedes cambiar tu forma de percibirla y es allí donde encuentras la paz y te conectas nuevamente con el estado de felicidad que habita en ti.

Tus pensamientos y tu forma de percibir la vida son muy importantes, ya que dichos pensamientos son la energía con la que te conducirás por la vida y por ende es importante saber administrarlos. Si tu día a día, está lleno de pensamientos de odio, fracasos, rencores, traiciones, inseguridades, rechazos, etc. tu vida atraerá aún más ese tipo de situaciones, en cambio si aún en medio de una situación difícil, te permites ver más allá y te conectas con lo que puedes aprender, con lo positivo que puedes extraer de esa vivencia, tu vida será diferente.

Es por ello que es muy importante saber cultivar nuestros pensamientos conectándonos con aspectos positivos, leyendo libros o artículos que nos depositen en un estado de bienestar y libertad mental y emocional, compartiendo encuentros con gente de bien, tomando consciencia de que la vida no nos martiriza o nos hunde sino que la misma está llena de procesos que nos permiten sacar a la luz todo aquella fortaleza, intensidad, seguridad, consuelo, amor propio, etc., que estaban ocultos en lo más profundo de nuestro ser.

Te propongo un simple ejercicio…

Cada vez que despiertes y antes de dormir, trae a tu mente aquellos recuerdos de tus vivencias donde te has sentido bien contigo mismo, donde te has conectado con la felicidad y luego, imagínate en un futuro cercano haciendo lo que te gusta, lo que sueñas y lleva esas emociones del pasado a ese momento, siéntelo y permítete vivenciarlo como real. Piensa en cinco momentos bellos de tu vida y luego proyéctalos a nuevas vivencias del futuro y veras como tu energía mental y emocional comienza a transformarse para tu bien.

