Desayuno con cucarachas en Italy de Avenida Irigoyen de Córdoba

Córdoba.-La cadena Italy (IT) viene de mal en peor tras discriminar a una pareja, un cliente narró hoy cómo tuvo que desayunar peleándose contra un ejército de cucarachas en la sucursal de IT de avenida Irigoyen en la ciudad de Córdoba.

"Me senté a desayunar en IT de Irigoyen, en la mesa 40, bajo unas plantas colgadas en la terraza, este martes, cerca de las 8, cuando de pronto un ejército de cucarachas me declaró la guerra.

Me atacaron por aire y por tierra. Alcancé a matar una pero la agresión no me dio tregua. En ningún momento cesó el ataque. Llamé al mozo para que me ayudara y respondió a mi llamado. Le conté lo que estaba sufriendo y mientras las miraba, me dijo resignado: "En Córdoba vuelan"; y se fue.

Me di por vencido.

Terminé mi café doble como pude, comí mi tostado, me levanté a pagar en la caja y cuando salí miré por última vez la mesa con una de ellas muerta."