La batalla civilizatoria a nivel mundial

Por Diego Arenas

(ALAI am)

Lo que se verá en la parte final de este artículo es la lucha entre las elites mundiales y el control del sistema financiero global. Pues de esta forma podrán tener el control político. Así también, se deja a libertad del lector identificar en base a lo propuesto que elites deben mantenerse, pues es lógico que exista elites que tengan influencia en el control financiero y político a nivel mundial.

Empezamos con algunos datos financieros:

—El mundo tiene una deuda de derivados financieros registrado en 750 billones de dólares.

—Una deuda global de 255 billones de dólares. Ver el gráfico de abajo:

—El total respecto a la burbuja (derivados, deudas, valuaciones del mercado de valores, etc.) ha rebasado ahora su pico del 2013, para alcanzar los 1,800 billones (millones de millones) de dólares.

—El stock global de deuda global con rendimiento negativo está en 18 billones de dólares.

—El Deutsche Bank tiene una deuda de derivados financieros que se estima entre 45 a 60 billones de euros.

— El PIB de Alemania en promedio es de 3 billones de euros y de la eurozona es de 15 de billones de euros, mientras que la deuda del Deutsche Bank es de 60 billones de euros, lo que significa que tenemos que la deuda del Deutsche Bank es 4 veces el PIB de la zona euro.

—Según el gráfico de abajo el Deutsche Bank está enlazado con otros bancos de talla mundial. Lo que significa que se debería dejar en claro, de una vez por todas, quién está realmente llamando a la destrucción asegurada en Europa y de la civilización occidental.

—Nos enfrentamos a una bomba de deuda corporativa y mundial que es mucho, mucho más grande de lo que enfrentamos en 2008, y se nos advierte que esta bomba sin explotar se amplificará una vez que el sistema financiero comience a derrumbarse (y eso ya se está dando).

Algunos datos financieros en Estados Unidos:

—Estados Unidos tiene una deuda pública de más de 22 billones de dólares.

—La deuda corporativa está en máximos históricos no vistos desde el 2008, con el S&P Global reportando con más de 6.3 billones de dólares en deudas totales y las compañías más grandes con solo 2.1 billones de dólares en efectivo.

—La deuda de los hogares en Estados Unidos actualmente es de alrededor de 13.3 billones de dólares, que es 618 mil millones de dólares más que el último pico del 2008.

—La deuda en tarjetas de crédito de Estados Unidos superó 1 billón de dólares por primera vez en 2018, que es el monto más alto en un solo año desde el 2007.

—Ahora bien, según el portal Sovereign Man, (…) los niveles de deuda del gobierno estadounidense (donde la deuda excede el PIB), podría llevar a la próxima crisis financiera mundial”. "Las semillas de la próxima gran crisis financiera (o la posterior) pueden encontrarse en los niveles de deuda soberana de hoy" (…) "no hay manera de saber cuánta deuda es soportable, pero Estados Unidos inevitablemente alcanzará un punto de inflexión, por lo que un mercado de deuda cada vez más escéptico se negará a seguir prestándonos a tasas que podamos pagar (...)". Así también, existe la preocupación del expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, quien ha advertido sobre el terrible gasto del gobierno estadounidense que es insostenible.

Otros datos más para tener en cuenta:

—Los mercados emergentes están en alerta roja. - A principios del 2018, la lira turca perdió más del 40% de su valor. El peso argentino se hundió en una cantidad similar. Estas crisis monetarias podrían presagiar una crisis venidera en Estados Unidos, de la misma manera que lo hizo la crisis financiera asiática y el impago de la deuda rusa a fines de los años noventa.

—Expansión económica insostenible. - Los trillones de dólares de fácil obtención han impulsado la segunda expansión económica más larga en la historia de Estados Unidos —si se mantiene hasta julio del 2019, se convertirá en el más largo de la historia del país—. En otras palabras, según los estándares históricos la expansión económica actual probablemente terminará antes de la próxima elección presidencial.

—El mercado alcista más largo hasta la fecha. - A principios del 2018, el mercado de valores de Estados Unidos rompió el récord histórico en el mercado alcista más largo de la historia. El mercado ha estado aumentando durante casi una década consecutiva sin ninguna corrección de alrededor del 20%. Mientras tanto, las valoraciones del mercado de valores se están acercando a sus niveles más altos en toda la historia. El índice CAPE del S&P 500, por ejemplo, es ahora el segundo más alto en la historia (cabe mencionar que un alto índice CAPE significa que las acciones son caras). Ahora bien, lo curioso es que cuando el índice CAPE del S&P 500 fue superior, la burbuja tecnológica del año 2000 explotó ocasionando una crisis financiera la “Dotcom”.

Por su parte, según el analista internacional Alfredo Jalife, dice que China está en camino de:

— “Ser primer importador global de petróleo, que intenta arrebatar su domino a la dupla anglosajona de Estados Unidos y Gran Bretaña que controla las variedades de crudo WIT y Brent”.

— “Internacionalizar el yuan como competidor del dólar cuando la libra esterlina es irrelevante”.

—“Operar el esquema de coberturas con el oro, que es anatema para los bancos centrales de Estados Unidos y Gran Bretaña y que beneficia a China (su primer productor global) como Rusia (tercer productor).

Lo que se detalla en adelante ya ha sido publicado anteriormente, es por ello que se coloca una nota al pie de página, que es una referencia en donde se puede encontrar la información completa[[1]].

A nivel político tenemos lo siguiente:

El 20 de enero del 2017 en su ceremonia de investidura —Donald Trump— dio un discurso histórico donde acusaba a la élite financiera de haber destruido progresivamente a Estados Unidos y de haberla despojado de la riqueza que le pertenecía al pueblo:

“La ceremonia de hoy, sin embargo, tiene un significado muy especial, porque hoy no estamos solo transfiriendo el poder de una administración a otra, o de un partido a otro, sino que estamos transfiriendo el poder de Washington DC y devolviéndolo a ustedes, el pueblo.

“Durante demasiado tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra nación ha cosechado los frutos del gobierno, mientras que la gente ha cargado con el coste. Washington ha progresado, pero la gente no ha compartido la riqueza.

“Los políticos prosperaron, pero los puestos de trabajo se fueron y las fábricas cerraron. El establishment se protegió a sí mismo, pero no protegió a los ciudadanos. Sus victorias no han sido sus victorias. Y mientras ellos han celebrado en la capital de nuestra nación, las familias luchadoras de toda nuestra tierra tenían poco que celebrar (…) Hemos hecho ricos a otros países mientras que la riqueza, la fuerza y la confianza de nuestro país se ha disipado en el horizonte. Una a una, las fábricas cerraron y dejaron nuestras costas, sin siquiera tener un mínimo de consideración y pensamiento en los millones y millones de trabajadores estadounidenses que quedaron rezagados. La riqueza de nuestra clase media ha sido arrancada de sus hogares y redistribuida por el mundo entero. Pero eso es el pasado, y ahora miramos solo al futuro (…) Recuperaremos nuestros empleos. Recuperaremos nuestras fronteras. Recuperaremos nuestra riqueza. Y recuperaremos nuestros sueños. Construiremos nuevas carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, túneles y ferrocarriles a lo largo de nuestra maravillosa nación (…) juntos haremos a Estados Unidos fuerte de nuevo. Haremos a Estados Unidos rico de nuevo. Haremos a Estados Unidos orgulloso de nuevo. Haremos a Estados Unidos seguro de nuevo. Y, sí, juntos haremos a Estados Unidos grande de nuevo”.

Además, en otra ocasión, Trump dio un discurso donde acusaba a los medios de comunicación y grupos financieros que representaban los intereses de un modelo económico fallido:

“Nuestro movimiento trata de sustituir un fracasado y corrupto sistema, ahora cuando hablo de —corrupto— estoy hablando de totalmente corrupto. El establishment político será controlado por el pueblo americano (…) El establishment de Washington, las corporaciones financieras y los medios de comunicación que los financian existen por una sola razón: protegerse y enriquecerse a ellos mismos. El establishment se juega billones de dólares en estas elecciones. Nuestra campaña representa una amenaza existencial para ellos, algo que nunca han presenciado antes. Esta no es una simple elección de cuatro años. Esta es una histórica encrucijada para nuestra civilización, que determinará si nosotros la gente reclamará el control sobre nuestro gobierno (…) Para ellos es una guerra y nada está fuera de sus límites. Esto es una lucha por la supervivencia de nuestra nación —créeme— esto será la última oportunidad”.

Desde que Donald Trump empezó su administración se ha realizado una guerra infernal contra él. Claro el mismo también se lo ha ganado, sin embargo, se debe tener en consideración que el establishment estadounidense y poderes financieros están sumamente preocupados. Dado que su modelo económico está siendo amenazado por las políticas de Trump. No obstante, una sola persona no puede llevar una agenda política y económica. Es evidente que en el mundo de la inteligencia y contrainteligencia se tiene conocimiento de cómo se está desarrollando la batalla de poderes entre dos bloques financieros. La política mundial no está guiada por Estados-nacionales e independientes, sino que están sujetos bajo intereses financieros y de la aristocracia europea. Y claramente lo demuestran exanalistas de la CIA como Kevin Shipp y Robert David Steele. Cuando confiesan que las estructuras de separación de poderes en Estados Unidos son sobrepasadas por el Estado Profundo o Estado Paralelo que existe en dicho país y que todavía administra la política interna y externa de Washington. Cabe resaltar que ya no se trata de izquierdas y derechas, ese antagonismo del siglo veinte murió después de la caída de la Unión Soviética, y tampoco se trata de una lucha entre países sino de sistemas financieros, de la realeza europea y la nobleza negra veneciana.

Ahora bien, lo que realmente pasa, es que existe una guerra invisible entre dos modelos económicos el banquero/financiero/globalista versus el alternativo/industrialista/nacionalista. Y cada uno de ellos tienen sus intereses y por ello están en disputa global y de eso depende la supervivencia de la humanidad.

—Como cara visible del primer grupo se tiene a Donald Trump y está apoyado por:

Nombre del grupo. - La alianza de la tierra, la alianza alternativa, industrialista, capitalista productiva.

Élites y familias. - Primero se debe ver el entorno político de Trump y luego la información cae por su propio peso. El secretario de comercio de Trump, Wilbur Ross, paso dos décadas trabajando en la banca Rothschild y después comenzó con su propia firma de capital privado, WL Ross & Co., en el 2000. Ross rescató de una bancarrota personal eminente a Trump en el pasado y ayudó a los tenedores de bonos a negociar con Trump cuyas finanzas se estaban desmoronando. No cabe duda que Ross forma parte del gabinete de Trump por los servicios que realizó en el pasado. “Favor se paga con favor”. Además, Donald Trump tiene en su gabinete a Steven Mnuchin y tenía a Gary Cohn, Steve Bannon, Anthony Scaramucci y Dina Powell. Todos ellos han sido altos ejecutivos de Goldman Sachs. Y el mayor accionista de Goldman Sachs es Vanguard, que es de los Rothschild. Cabe señalar que las familias de Goldman y Sachs eran de Baviera. El linaje de Trump es de Baviera. Además, Ivana Trump estuvo acompañada por el Príncipe Manuel de Baviera y la Princesa Anna de Baviera para la Subasta de Beneficios del Fondo de Emergencia de Jazz Musicians en 2005, lo que significa que Trump tiene vínculos con la realeza. Ahora bien, la gran relación de Trump con los Rothschild se conecta más arriba y es con la Casa Windsor —dado que los Rothschild son los caballos/testaferros de la realeza británica Windsor—.

Por su parte, la inteligencia rusa ha proporcionado información que detrás de Trump está la vieja aristocracia europea como la Casa de Welf, Casa Habsburgo y Casa Borbón. Y es que el encuentro que mantuvieron los miembros de la Casa Borbón de la rama italiana —la familia Borbón Dos Sicilias: la princesa Camilla y el príncipe Carlos manifiesta que el matrimonio apoya a Trump, puesto que pasaron una noche en compañía del presidente de Estados Unidos en Mar-a-Lago, la mansión de Trump en Florida—. Además, ya se conocía que tanto Carlos como Camilla apoyaron a Trump durante las elecciones. Y cuando fue elegido presidente mostraron públicamente su alegría. Y esto se manifestó cuando la Casa Borbón Dos Sicilias publicó una nota firmada por Camilla de Borbón Dos Sicilias donde registraba varios hashtags que decían #donaldtrumpforpresident #USA.

Además, dentro de la nobleza romano-vaticana, la familia Gaetani o Caetani, que es una línea de sangre de la Nobleza Negra y parcialmente dueña de la mafia italiana, posee grandes vínculos con Trump. Ya que la familia Gaetani es en parte propietaria de la familia criminal Gambino a través de la familia Gotti. Donald Trump tiene varias conexiones con la mafia italiana y la familia del crimen de Gambino, y aquello se manifestó cuando usó al abogado de la mafia —Roy Cohn— cuando utilizó a S&A Concrete de Genovese-Gambino para construir sus Trump Towers en Manhattan. La familia Gaetani tuvo dos papas: el Papa Gelasio II o Giovanni Gaetani del siglo XI y el Papa Bonifacio VIII o Benedetto Gaetani del siglo XIII. La Casa de Gaetani tiene participaciones parciales en los negocios de la familia Caltagirone, con Francesco Gaetano Caltagirone, valorado en más de 2 mil 900 millones de dólares. La familia Caltagione es propietaria de Cementir Holding, que opera filiales relacionadas con la producción internacional de cemento con una gran operación en Escandinavia. Y también no se puede dejar de lado que el príncipe Roffredo Gaetani, es amigo de Trump y que en el pasado salió con Ivana Trump, exesposa de Trump.

Sin embargo, la red detrás de Trump está al más alto nivel porque el rey de reyes —Su Majestad Tiburcio Villamor Marcos Tallano Tagen IV— descendiente de linaje y heredero del Imperio romano está apoyando a Trump. Pero para entender ese detalle es necesario ver lo siguiente:

1) Philip II o Felipe II de España, se casó con la reina María I Tudor de Inglaterra. Felipe II también es conocido como el rey Luisong Tagean Tallano o el príncipe Lacan Acuña Tallano I o el príncipe Julian Macleod Tallano I. En resumen, se tiene que:

—Rey Felipe II de España=Luisong Tagean Tallano=Príncipe Lacan Acuña Tallano I=Príncipe Julian Macleod Tallano I—

2) Felipe II (…) tuvo a su sucesor no lineal llamado Fernando VII, también conocido como el Príncipe Lacan Acuña Tallano II o el Príncipe Julian Macleod Tallano II o Don Amando Villamor o Jamal-ul Kiram o Don Lucas Villamor. En resumen, se tiene que:

—Fernado VII= Príncipe Lacan Acuña Tallano II= Príncipe Julian Macleod Tallano II= Don Amando Villamor= Jamal-ul Kiram= Don Lucas Villamor—

Fernando VII tuvo varias esposas y a la que no se registra en la historia convencional es a María cristina III Cruz. Y de ese matrimonio nacieron hasta tres hijos del cual el sobreviviente fue el Dr. José Antonio Díaz alias José Rizal y también alias Severino sta romana cuyo nombre completo es José Antonio Mcleod Díaz Tallano. Él [José Antonio Mcleod Díaz Tallano] no tuvo descendientes, pero tenía a su abogado filipino Ferdinand Marcos, quien fue presidente y luego se convirtió en el dueño de Filipinas a través de una escritura de cesión del verdadero dueño de Filipinas, el último hijo sobreviviente del Príncipe Fernando VII que fue —José Rizal— de sangre real europea.

Ahora bien, Ferdinand Marcos expresidente de filipinas tuvo a su hijo “Tiburcio Villamor Marcos Tallano Tagen IV, y de acuerdo a esa genealogía de linaje. La referida familia Marcos sería descendiente del rey Rodolfo I de Habsburgo y del emperador romano Marcos Ulpius Trajanus, quien fue emperador romano del 53 d. C al 117 d. C. Así púes, “Tiburcio Villamor Marcos Tallano Tagen, es el poseedor del tesoro de la humanidad que se calcula en 1,7 millones de toneladas métricas de oro puestas en un fideicomiso para la humanidad por José Rizal (quien era el papa negro). Es así que Tiburcio Villamor Marcos Tallano Tagen IV ve en Trump, el caballo para que pueda finiquitar a la mafia que ha dominado el sistema financiero mundial desde los tiempos de la dinastía ptolemaica egipcia. Además, detrás de Trump también están los Blue Avians, los dorados, los Anshars y los mayas ancestrales.

Objetivos.- Cambio del sistema petrodólar a patrón oro, tomar la Reserva Federal y quitarle su capacidad de impresión de dinero para pasarle al Tesoro de Estados Unidos, cumplir con los más de 160 mil arrestos en contra de la mafia del Deep State (que son políticos mundiales, actores de Hollywood, banqueros etc.), revelar por pasos el programa espacial secreto que se ha ocultado durante años y la liberación de más de 6.000 patentes de tecnologías suprimidas y enormes sumas de dinero para fines humanitarios, dar conocimiento sobre el flash solar y el proceso de ascensión de la humanidad.

Agencias de inteligencia. - Inteligencia militar —Qanon (Fuerzas Armadas: marina, ejército y fuerza aérea de Estados Unidos) y una parte de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional). También detrás de Trump se encuentra la Inteligencia militar de Rusia y la inteligencia militar China, ya que buscan desmantelar el petrodólar y el falso orden internacional liberal.

Medios de comunicación. -Fox News, Breitbart News, Daily Caller y medios de comunicación alternativos en las redes que apoyan a Trump como x22report y The Patriot Hour.

—Y el segundo grupo tenía como cara visible a Hillary Clinton:

Nombre del grupo. - Banqueros, financieros, liberales, capitalistas especulativos, globalistas.

Élites y familias. - Está conformado por la línea de sangre papal ptolemaica que se constituye del siguiente modo: Orsini, Breakspear, Aldobrandini, Farnese y Somaglia. Todos controlados a través de la Orden de los Jesuitas, los Caballeros de Malta y Caballeros Teutónicos. La Orden de Los Jesuitas fue creada por San Ignacio de Loyola en 1540 durante el reinado del papa Pablo III Farnese y es una orden religiosa y militar, y su antecedente se registra en 1118 d.C. con La antigua Orden del Temple o Templarios, la cual fue la guardia armada o ejército del Papado durante las cruzadas. Es necesario aclarar que todas estas órdenes son descendientes de la Orden del Císter, la cual a su vez desciende de los Merovingios, la cual a su vez desciende de la Guardia Pretoriana del César, y aún hasta desciende de los generales de Alejandro Magno y de la dinastía egipcia de Ptolomeo. Ahora se mencionarán algunos papas que fueron de la línea de sangre de cada familia que se mencionó arriba: papa Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini), papa Celestino III (Familia Orsini) y papa Nicolás III (Giovanni Gaetano Orsini).

También se tiene al consejo de los trece conformado por: Familia Bruce, Familia Cavendish (Kennedy), Familia De Medici, Familia Hanover, Familia Hapsburg, Familia Krupp, Familia Plantagenet, Familia Collins, Familia Rothschild (Bauer o Bawer), Familia Romanov, Familia Sinclair (St. Clair), Familia Warburg (del Banco), Familia Windsor (Saxe-Coburg-Gotha). También en este grupo está el club de los trescientos que está conformada por 300 familias de poder financiero y político que según el exagente del MI6, John Coleman, han influenciado y teledirigido la historia de la humanidad desde el Imperio Británico. Algunos representantes actuales de ese club son: la Casa Saud (monarquía saudí) y de rango menor que sirven como instrumentos (títeres) se tiene a: familia Rockefeller, familia Bush, Henry Kissenger, George Soros, los Clinton y los Obama. Todos los nombres mencionados anteriormente están ligados a los centros financieros de la City de Londres y Wall Street, cuya cabeza es la Reserva Federal controlada por Vanguard, Black Rock, Fidelity y State Street. Inferior a los cuatro bancos mencionados, pero de gran poder financiero global son JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup, todos ellos lavan el dinero proveniente de la droga sin que nadie les diga algo, así es el mundo, y el pueblo granjita humana y borreguito no cree. Asimismo, tener en cuenta que Vanguard Group es el mayor accionista de todos los bancos mencionados o sea los Rothschild dominan el sistema financiero mundial. Así también, los apoya principalmente los draco reptilians.

Objetivos. - Defender a muerte el modelo banquero/financiero/globalista —que es el sistema de deuda permanente y que está en quiebra—, tener una guerra a escala regional y mundial para desvirtuar la deuda global de 255 billones de dólares, la deuda global en derivados de 750 billones de dólares y la deuda pública de Estados Unidos en más de 22 billones de dólares. Mantener la desindustrialización de Estados Unidos y hacerlo quebrar para trasladar el poder financiero a China. Seguir su proceso de desmontar los Estados-Nación —pacto migratorio, fronteras abiertas— y con ello hacer su gobierno mundial, moneda única y religión mundial.

Agencias de inteligencia. - bloques o partes de cada agencia como la CIA, FBI, MI6 y Mossad.

Medios de comunicación. - CNN, New York Times, Washington Post, Financial Times, The economist, BBC, El país (…)

Cabe mencionar que la distinción que se ha hecho no es absoluta y no se trata de un bando A versus B, dado que la élite tiene múltiples intereses que son mutuos, pero que también difieren. Además, se ve que los Rothschild están en los dos grupos mencionados, que según mi análisis es normal porque la élite sacrifica a sus peones banqueros [Rothschild] para mantenerse en el poder. Además, apoyar diferentes bandos demuestra que la élite no quiere perder totalmente y que solo se están deshaciendo de un bloque que está en agonía.

Entonces se puede ver que la lucha es mundial y que cada país se encuentra en una lucha infernal entre el globalismo versus el nacionalismo/industrialista. Y como ya se explicó arriba tienen sus propios objetivos. Solo elegir con quienes debemos estar.

Diego Arenas, Investigador independiente.