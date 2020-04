Diez curiosidades en tiempos de coronavirus

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein

(ALAI am)

El enfrentamiento a la pandemia de coronavirus ha generado actuaciones curiosas de ciertos personajes. Vale la pena rescatar algunas de ellas porque permite entender mejor la posición de cada actor en la lucha contra el virus:

1. China ha enviado ayuda humanitaria a América Latina. Algunos de los países adonde ha llegado la cooperación china ha sido Venezuela que recibió una comisión de ocho especialistas chinos para sumar esfuerzos ante la crisis del coronavirus. El equipo estaba compuesto por médicos y científicos con experiencia en el tratamiento del virus durante su pico más alto en el país asiático. Junto a ellos, llegaron 22 toneladas de equipos médicos, entre ellas 500.000 pruebas rápidas, ventiladores, trajes de protección, lentes, mascarillas y guantes. Antes de esta última ayuda, ya habían llegado 55 toneladas de material médico y se esperan más.

Bolivia, recibió una donación de insumos médicos de la compañía china Alibaba consistente en 100.000 tapabocas, 20.000 kits de reactivos para pruebas virales y cinco respiradores.

Argentina recibió 2.500 test de pruebas diagnósticas, 5.000 trajes de protección, 66.000 mascarillas, 2.000 guantes y 53 termómetros digitales. Se espera la llegada de otros 50.000 kits de reactivos y 10 respiradores. La fundación Alibaba también enviará más de 50.000 kits, por lo que Argentina podría tener más de 150.000 kits de pruebas gracias a la ayuda pactada con el gigante asiático.

Cuba, también recibió un donativo de mascarillas, ventiladores y pruebas para la detección del coronavirus de parte de Alibaba. Sin embargo, el bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre la isla frustró en primera instancia la llegada del material médico al país, obligando a métodos y rutas alternativas que encarecieron el envío.

Así mismo, la ayuda anunciada por Jack Ma, fundador de Alibaba, incluye dos millones de mascarillas, 400.000 pruebas rápidas y 104 ventiladores a otros 24 países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos, Brasil, Chile, Ecuador, República Dominicana y Perú.

De la misma manera, un cargamento con 11 toneladas de material médico llegó a México, procedente de China. En lo que fue el segundo vuelo para apoyar a México en la atención de la pandemia, arribaron 1,9 millones de cubrebocas y 820.000 mascarillas quirúrgicas. El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que están previstos 20 vuelos en total con suministros para combatir la COVID-19, con una frecuencia de entre dos y cuatro viajes a la semana.

Por su parte, en el contexto de la lucha contra el coronavirus, Estados Unidos envió a la región un grupo de destructores, 10 guardacostas, barcazas de desembarco, un avión de reconocimiento Awacs, un avión de apoyo y gestión de batalla E-8 Joint Stars, helicópteros basificados en destructores y en los guardacostas, aviones de vigilancia P-8, una brigada del ejército, un número indeterminado de marinos guardacostas, soldados de infantería, así como miembros del cuerpo de Marines y de la Fuerza Aérea. y una fuerza de operaciones especiales no determinada con el objetivo de realizar un bloque naval que impida el libre comercio de Venezuela y la llegada de insumos médicos y alimentos.

2. Teodoro Ribera Neumann, a quien sus amigos conocen como Teo, es un tipo tan sucio y maloliente que sus compañeros del Liceo Alemán de Temuco, en el sur de Chile, en vez de Teo, le decían Peo Ribera. Resulta que Peo Ribera quien es el canciller de Sebastián Piñera dijo en una entrevista que estaba muy preocupado por el “desastre” que el coronavirus estaba causando en Venezuela. Veamos las cifras:

Chile: Población. 18.050.000 habitantes, 25° lugar en el mundo por cantidad de contaminados.

Casos Totales: 7.917

Muertos: 92

Recuperados: 2.646

Casos por millón de habitantes: 439

Casos activos: 5.179

Tasa de recuperación: 33,42%

Cantidad de tests por cada millón de habitantes: 4.228

Venezuela: Población. 31.980.000 habitantes, 119° lugar en el mundo por cantidad de contaminados

Casos Totales: 197

Muertos: 9

Recuperados: 111

Casos por millón de habitantes: 7

Casos activos: 77 (todos hospitalizados, aunque la mayoría son leves)

Tasa de recuperación: 56,35%.

Cantidad de tests por cada millón de habitantes: 6.873

Algo huele mal, señor Peo Ribera y no es precisamente Venezuela.

3. Desde el año 2017 se inició una campaña mediática internacional para decir que millones de personas estaban huyendo de Venezuela por la crisis económica que ha creado el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos y Europa. Ahora, miles de venezolanos provenientes de Ecuador, Perú y Colombia se agolpan en la frontera para regresar al país. Si la situación es tan crítica como dicen, ¿porque lo están haciendo, si en los paraísos a donde se fueron, fluyen ríos de leche y miel? Las autoridades locales de Colombia, de buena fe están ayudando a su repatriación, pero me preguntó, si Venezuela es un infierno como dicen, su buena fe, ¿no los estaría haciendo partícipes de un genocidio al cooperar para conducir a los migrantes a la muerte?

La alcaldesa de Bogotá ha dicho que: "No podemos pagarles el arriendo (alquiler), no se lo estamos pagando a los colombianos, menos a los venezolanos. Ya les pagamos la comida, el nacimiento, el jardín, la escuela, con los impuestos de los bogotanos. Llevamos tres años pagando eso". Por el contrario, en Venezuela no se tiene conocimiento que los más de 4 millones de colombianos que viven en el país y que tienen las mismos derechos sociales consagrados en la Constitución Nacional para los venezolanos, estén regresando a Colombia…por algo será.

4. En Brasil el presidente Bolsonaro dijo que el coronavirus es una simple “gripecita” y llamó a rechazar las medidas de aislamiento y control establecidos por los gobiernos locales. Dijo que estaba " preocupado (por el virus), pero siempre al lado del pueblo", y agregó con euforia no contenida que: "Muchos ya contrajeron esto [el virus] a pesar de los cuidados que se toman, esto va a pasar más tarde o más temprano, los metros llenos, los estadios llenos, el carnaval fue increíble. Con toda seguridad hay interés económico para que se llegue a esta histeria". Brasil ha llegado a 25.262 contaminados y 1.532 muertos. El ministro de salud, Luiz Henrique Mandetta que fue miembro de las fuerzas armadas ha llamado a respetar la cuarentena y el distanciamiento social. Bolsonaro tomó la decisión de destituirlo. Hasta ahora no ha podido, pero sigue insistiendo. Los militares se opusieron. ¿Quién manda en Brasil?

5. En Ecuador, hay 7.603 casos de coronavirus, 458 por millón de habitantes y 369 muertos, aunque “el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, presentó un informe en el cual destacó que existe un número adicional de 384 fallecidos probables por el patógeno a nivel nacional”. Como es habitual en un presidente con grandes limitaciones mentales, que huye siempre que hay un conflicto, el gobierno de Ecuador, tomó drásticas medidas… en materia económica. Ecuador es, sino el único, uno de los pocos países del mundo, donde los cadáveres quedan botados en las calles. La genialidad del gobierno ha hecho que ante la cantidad de fallecidos se haya abocado a donar urnas de cartón para depositar los cadáveres putrefactos.

6. No es ninguna novedad que el presidente de Colombia sea un inepto. Lo ha demostrado con creces, pero negarse a coordinar acciones con el país con el que tiene la mayor cantidad de kilómetros de frontera, mientras si lo hace con los otros, es criminal. Después de “hacerse de rogar” por las autoridades internacionales de salud, lo tuvo que aceptar a regañadientes cuando se hizo evidente que estaba perdiendo el control sanitario de la frontera, porque el Estado colombiano perdió hace tiempo otro tipo de controles en manos de bandas paramilitares y narcotraficantes que aúpa y protege como han informado con profusión ONGs e investigadores independientes que no reciben recursos del gobierno colombiano y pueden mantener su autonomía.

7. Cuba es un pequeño país de 11 millones y medio de habitantes, bloqueado desde hace 60 años por la mayor potencia del mundo, lo cual ha evitado una mayor expansión y desarrollo del potencial científico y tecnológico de un pueblo educado y culto con altos niveles profesionales y poseedores de un conocimiento irrefutable en el escenario internacional. A pesar de ello, Cuba mantiene misiones médicas permanentes en más de 60 países y en la coyuntura ha enviado brigadas de salud a 31 naciones para colaborar a enfrentar el coronavirus. ¿Se imaginan cuánto más podría hacer la heroica isla caribeña, si se suprimiera el bloqueo y se dejara de aplicar las injustas sanciones genocidas a la que está sometida?

8. El domingo de pascua el Papa Francisco pidió. “…fin de las guerras, la suspensión del comercio de armas y la condonación de la deuda a los países pobres afectados por el coronavirus”. La Conferencia Episcopal de Venezuela pidió que el gobierno autorizara a hacer procesiones en medio del coronavirus y la cuarentena. Algo anda mal en la casa del señor.

9. En su calidad de accionista del laboratorio francés Sanofi, el 19 de marzo, el presidente Donald Trump anunció que la hidroxicloroquina que produce tal laboratorio podía ser alternativa para la pandemia, y dijo que “había presionado a la Administración de Drogas y Alimentos de su país para eliminar las barreras para que los pacientes reciban terapias para el coronavirus”. Sin embargo, la OMS ha dicho que “"no hay pruebas de que sea un tratamiento efectivo en este momento. Recomendamos que la terapéutica se pruebe bajo ensayos clínicos aprobados éticamente, para demostrar eficacia y seguridad".

Antes, Trump le había “vendido” la idea al presidente Bolsonaro durante su visita a Washington donde alrededor de 20 miembros de su comitiva incluyendo varios ministros se contaminaron con coronavirus. Como muestra de sumisión a Estados Unidos, Bolsonaro recomendó el uso del medicamento en su país. Hasta ahora van 11 brasileños han muertos por causa de la estupidez de dos presidentes que juegan con la vida de los ciudadanos. El uso de la medicamento ha sido prohibido.

10. El presidente de Chile Sebastián Piñera tiene serias preocupaciones humanitarias por la expansión del coronavirus en su país. Por eso tomó la decisión de sacar de las cárceles “cinco estrellas” donde guardan prisión a una serie de genocidas, asesinos, torturadores, jefes de comandos de desaparición forzada y violadores que pertenecieron a las fuerzas armadas de Pinochet que son las suyas y que hoy siguiendo esas tradiciones han seguido haciendo lo mismo desde el 18 de octubre cuando se produjo el levantamiento popular en Chile. Ninguno de los presos políticos que han sido detenidos por protestar por la extrema exclusión de la mayoría del país, luchadores sociales que no han asesinado a nadie, no han violado a nadie, no han desaparecido a nadie, no han torturado a nadie, han sido sujetos de la compasión de Piñera. Vaya democracia y vaya estado de derecho el de Chile.