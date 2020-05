La Justicia del coronavirus

Por Leticia Celli

(Abogada)

Como abogada de los Derechos Humanos de Córdoba, que fui parte de la manifestación de hoy en reclamo de la apertura inmediata de los Tribunales en esta ciudad, quiero hacer publica mi enorme preocupación e indignación por una serie de hechos que tienen que ver con la “Justicia” que vienen sucediendo en esta provincia.

En primer lugar entiendo que, lo que hoy se expresó en el bocinazo en cercanías al palacio de justicia(al que por supuesto no nos dejaron llegar porque la policía había vallado desde cuadras antes), es una bronca contenida desde hace meses por parte de profesionales que no solo vemos cercenado nuestro derecho básico a trabajar y poder tener un ingreso para subsistir, sino que significa un mayor coartamiento de las libertades democráticas de TODAS las personas, pues es sabido que el Estado-que con la excusa de la cuarentena se ha auto adjudicado mayores poderes- es el principal violador de los Derechos Humanos, y quienes debemos defenderlos hoy no podemos presentar ninguna demanda, ni recurso, ni escrito para porque el TSJ dicto un “receso extraordinario” desde el 17 de Marzo.

Para las cuestiones “urgentes” para las que hemos tenido que pedir “habilitación de receso extraordinario”, hemos tenido que renegar días y días para poder tener la suerte de obtener algo por los medios virtuales.

Ahora bien la actuación judicial a los fines criminalizar a personas que supuestamente han violado el aislamiento y a trabajadores que protesten, no se ha tomado cuarentena. Para eso la justicia cordobesa es rápida y furiosa. Ya vimos el caso de los trabajadores municipales de Jesús María y de Córdoba, los trabajadores de la UTA, antes colegas abogades que se manifestaron pidiendo reapertura de tribunales y ahora al personal esencial de la salud.

De la mano y a la par, la Cámara Federal -Sala A- de Córdoba habilito receso extraordinario en la causa de las imputaciones a estudiantes y a mí por la toma del pabellón argentina del 2018, para que presentemos agravios por escrito en el plazo de 5 días de la apelación por los procesamientos. Ello en el marco de que la Sala había fijado una audiencia para que las partes hiciéramos uso de nuestro derecho a alegar oralmente para el pasado 16 de Abril que por supuesto en estas circunstancias, se suspendió. Entonces, pareciera que, avanzar en la criminalización de estudiantes y una abogada por defender la educación pública es una cuestión urgente para la justicia federal, pues son las únicas razones que supuestamente habilitan el receso extraordinario, mientras no hemos visto la misma premura para que avancen las decenas de causas de genocidas-que se están muriendo- que están esperando hace años…

Además, haciendo uso de esta potestad arbitraria que le da el código de procedimiento a esta casta de privilegiados, al obligarnos a hacer alegatos por escrito y en estas circunstancias se está evitando las muy posibles manifestaciones que hubiera habido en audiencia.

Es decir la Justicia vuelve a mostrar en medio este caos que estamos viviendo, que es ciega sorda y muda mientras se están recortando derechos como los salarios de los municipales, mientras se despide y suspende a pesar de los decretos y mientas se recortan las jubilaciones provinciales. Pero es bien activa para perseguir y criminalizar a quienes se manifiestan por la violación de estos derechos.

El origen de esta pandemia, del coronavirus, pareciera que no se sabe, pero el origen del virus letal que es esta justicia para millones, si lo conocemos bien. Los jueces y funcionarios son designados por el poder político de turno, son inamovibles en sus funciones y tienen sueldos de privilegio que son intocables. Es hora de terminar con estos privilegios que se usan permanentemente contra los trabajadores y el pueblo, que sean elegidos por voto directo, revocables en sus funciones y cobren los mismo que una maestra.