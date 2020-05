Reflexiones de Methol Ferré

Por Carlos Alberto del Campo

(Editor)

En el número 48 del periódico “La Patria Grande”, septiembre de 1990, se publica un extenso reportaje al notable pensador, historiador, teólogo y político oriental; opiniones que tienen vigencia transcurridas tres décadas. En 1989 una grave crisis de los estados socialistas aliados a la Unión Soviética dio inicio a la desaparición del llamado Bloque del Este

“La historia, de golpe en el año 1989, ha producido un corte absolutamente excepcional y extraordinario que nos obliga a un replanteo total de la situación (…) “En 1945 se inició una época muy nítida. Se cerró en Yalta, digamos, la teoría general de que Europa occidental está sobre el mundo; una teoría mundial que se liquidó en la guerra civil europea que duró entre 1914 y 1945 donde, digamos, desde Europa se luchaba para que Alemania no controlara Europa. Eso era el fondo de las dos últimas guerras mundiales y hoy el bicho reaparece otra vez y con una capacidad de resurrección extraordinaria. En 1945 se planteó un nuevo modelo sobre una bipolaridad mundial entre dos potencias extra Europa occidental, es decir un acontecimiento totalmente novedoso. Y justamente, en este mundo nos hemos formado todos personalmente. Todo somos hijos de una bipolaridad mundial entre EE. UU. y la U.R.S.S. y todas nuestras vidas, aunque no lo supiéramos estrictamente, estaban condicionadas o referidas en última instancia a ese marco en que se desarrollaba las vidas más personales de cada uno. De manera que la crisis del contexto mundial implica una crisis de todas las pautas íntimas y en consecuencia nos exige a todos un análisis de la situación en forma más radical (…) “el cambio mundial que significa que la URSS haya dejado de ser la potencia competidora por el poder mundial de los EE. UU. y que el marxismo-leninismo se suicide nos deja con todos nuestros hábitos y toda nuestra acción en el aire (…) “el poder de los EE. UU. y la URSS era el poder hegemónico porque era hegemónico en nuestra intimidad. Cada persona de la tierra en el fondo de su intimidad estaba condicionada por el poder de uno y otro, de manera que la tierra, por primera vez en los últimos cincuenta años y cada vez más, se ha convertido en el marco natural de cualquier vida humana cosa que no fue así nunca (…) “la característica del mundo que nace en 1945 fue la liquidación de Europa occidental centro rector mundial y el pasaje de un cogobierno de un diarquía mundial conformado por los EE. UU. y la URSS, que eran hermanas-enemigas en el orden del sistema regía en función de esa bipolaridad (…) “ese mundo bipolar hacía que éramos los perfectos, los perfectos excluidos de la tierra que no teníamos acceso a las decisiones finales de la marcha general del sistema mundial (…) “los terceros éramos excluidos e incluidos en función de esa bipolaridad diarquica; ese sistema rigió hasta 1989” (…) ” la caída de uno de los polos significa la caída del otro polo, no que uno lo haya vencido al otro. Esa aparente victoria no es mantenimiento del sistema anterior, es una nueva lógica mundial que se rehace. Y así entramos en otro sistema que no sabemos cuál es”.

“En EE. UU., lo han denunciado historiadores contemporáneos, que los imperios inician su decadencia cuando pierden la inventiva creadora en el orden de las cosas económicas y se vuelven dependientes de sus rentas que producen sus inversiones en el extranjero. El imperio Británico fue en el siglo pasado el imperio mas inventivo y creador, desde 1870 en adelante empieza a sentir la competencia de EE. UU. y Japón y al iniciarse el siglo le cuesta resistir la competencia, sin embargo aunque tenía como ahora, una balanza comercial desfavorable y deficitaria, tenía una balanza de pagos favorable por la ganancia de las inversiones que disponía en el mundo (fletes, seguros, etc.) que, aunque no podía competir con la eficiencia alemana y norteamericana, tenía acumulado de su historia anterior una capacidad rentística excepcional que le permitía seguir como potencia mundial” (…) “EE. UU. se ha convertido, como en su momento Inglaterra, en un estado rentístico (balanza comercial totalmente desfavorable y mayor deudor mundial individual) pero el conjunto de sus rentas mundiales le permite sobrellevar ese retroceso económico. Lo preocupante es que EE. UU. quiere fabricarse una respuesta a la situación, intenta formar una zona de libre comercio con Canadá y México. La pregunta que me formulo en voz alta es si se limita a esta zona de librecambio o quiere incorporar a toda América Latina”

“Este continente (A. L.) se halla en su década más negra del Siglo XX”

Methol, cómo ve usted la izquierda latinoamericana tradicional. “El marxismo tradicional no puede comprender la cuestión nacional latinoamericana y el agotamiento de la burocracia soviética abre nuevas perspectivas mundiales, permite rescatar desde un “post-marxismo” los caminos democráticos y autogestionarios de un socialismo nacional de inspiración cristiana, como el de Bouchez, anterior a Marx y que se reactualiza como posibilidad de desarrollo con la extenuación de Marx (…) “En A. L. esto pasa necesariamente por la tradición bolivariana y de la Patria Grande que encarnara un católico confeso como Manuel Ugarte.”

“Y esto concuerda con Puebla”

“Ustedes tienen la satisfacción de no pensar desde Europa sino repensar con ojos latinoamericanos, para mí, Jorge Abelardo Ramos junto a Mariátegui son dos de los más grandes pensadores que dio nuestra rica América en este siglo”

Puebla

Methol ¿qué significa Puebla?: “Puebla implica también un gran acontecimiento latinoamericano, más allá de la Iglesia, porque Puebla reafirma la “Gran Patria latinoamericana”. La iconoclastia y el menosprecio de la religión popular habían quedado atrás y desde la recuperación de la religiosidad popular se había penetrado en las raíces de la cultura latinoamericana. Se recuperaba, con un nuevo sentido histórico, el proceso de la formación de nuestra cultura y sus conflictos, más allá de estereotipos sociológicos importados. Esa recuperación histórica del proceso de nuestros pueblos y sus valores, se simboliza en Puebla se pone bajo la advocación de María de Guadalupe y de todas su advocaciones latinoamericanas, La originalidad de Puebla está en que allí el pensamiento católico alcanza una nueva comprensión de la realidad y la dinámica de la cultura latinoamericana, en tanto que el pensamiento secular sigue como pasmado”

“Es como si la iniciativa en la comprensión de América Latina pasara ahora, por primera vez, a la Iglesia, de tal modo que puede decir la realidad latinoamericana por sus propias vías, incluso cuando los demás están parados en el desconcierto. A partir del gran impulso de Medellín, Puebla se propone “la evangelización de la cultura, desde la opción preferencial por los pobres, y su liberación para y por la participación y la comunión”