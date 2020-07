Cuando Abelardo Ramos querelló a Sebastian Soler ante la Justicia de Córdoba

Jorge Abelardo Ramos querelló al doctor Sebastián Soler ante la Justicia de Córdoba y solicitó la pena máxima de dos años de prisión por comisión de delito y la publicación del fallo con el mismo destacado que ha tenido la injuria vertida en un reportaje y en el mismo medio”

Por Carlos A. Del Campo

(Editor de Corredor Austral)

El 16 de septiembre de 1979 el conocido penalista Sebastián Soler dijo en Córdoba “Perón es un delincuente común” y “los peronistas son dignos de fusilamiento” afirmaciones que, entonces, gozaron de la simpatía de algunos “virtuosos hombres del derecho”, normalmente adheridos a las dictaduras.

Ramos, en su carácter de presidente del FIP, formalizó una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia señalando que el general Perón nos honró con la aceptación de la candidatura que le ofrecimos y vengo a defender nuestro honor que “Soler con las injurias que vierte sobre ese gran patriota, viene a proferir un asombroso insulto sobre quien fue elegido tres veces presidente de la Nación a través del voto limpio y legítimo… En consecuencia nos afecta directamente”

Con el patrocinio legal de los abogados Alberto Converti y Roberto Ferrero se presentó la querella formulada a quien muchos consideran (no yo) maestro del derecho, hecho que agrava la responsabilidad insoslayable del doctor Soler que no puede argüir ignorancia o futilidad en el uso de vocales que designaran delitos. Si el doctor Soler, en lugar de penalista, fuera flautista o corredor de automóviles su responsabilidad podría ser menor”

“Pero es evidente que su voluntad conciente fue dañar la personalidad pública e histórica de Perón y de los peronistas y de los que, sin serlo como nosotros y nuestro partido, lo sostuvieron, defendieron y votaron. Lo decisivo es que fue nuestro candidato, nos comprometió y lo comprometimos en un honroso acuerdo para una gran batalla electoral contra la oligarquía (…) habría que convenir que, si pese a todas las evidencias en contrario, Perón era un delincuente común, pero fue elegido tres veces presidente de la República, los 7.500.000 hombres y mujeres que lo votaron constituimos la banda más numerosa que se conoce en la historia del delito. ¿En qué situación quedan ‘Alí Baba y los 40 ladrones’ comparados con nosotros?

¿A dónde ha venido a parar el ilustre liberal? Un curioso demócrata que se opone a la voluntad general, que pretende someter a las mayorías a tutela, y cuando tiene las espaldas bien guardadas por algún régimen de facto, insulta confortablemente a los jefes de dichas mayorías”

Por el artículo 112 de Código Penal, (Ramos) pidió reparación, puesto que un titulado demócrata que apoya la reducción al silencio de las mayorías por un régimen de fuerza, no es demócrata” El doctor Soler se cubre con las plumas del grajo; un jurista que incurre en el delito de injurias, inspira dolorosas dudas sobre la justicia de su fama” (…) “Esto bastaría para desconfiar sobre la sinceridad de su vocación por el Derecho, si los argentinos no supieran que el sistema oligárquico siempre ha empollado juristas de su tipo (…) Un gobierno de fuerza no puede pasarse sin un guardaespaldas jurídico que se las sepa todas, y usted ni pintado…” De este modo querían tener a los presos peronistas en 1956, John Cooke, Jorge Antonio, Cámpora y otros suspendidos en el frío polar (Cárcel de Ushuaia) hasta que aprendieran”

“Ahora que la presidente constitucional está presa e inerme, ahora que otra comisión especial acaba de confiscarle sus bienes, la herencia de su marido ¿Por qué no organiza un homenaje a la Constitución Nacional en el Teatro Colón, que hasta los bomberos del teatro aplaudirían su elocuencia, sus afeites, su ciencia y su maquillosa retórica?

Nota: Publicado por El Diario “Tiempo de Córdoba” con gran titular a cuatro columnas. La Justicia no hizo lugar a la petición del titular del FIP que por entonces residía en Alta Gracia (Córdoba). Recuérdese que en esos años el Gral. Menéndez era el mandamás de Córdoba