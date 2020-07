Otras cosas que la pandemia deja al descubierto

Por Cacho Coronel

(ex intendente de Córdoba (1973/76)

Antes que nada dos advertencias: ruego que mis amigos y compañeros del AMBA, que son muchos y valiosos, no se enojen por lo que sigue, sino que traten de comprender a un argentino igual a Uds., pero de otro País, el del Interior.

Que recuerden las dos corrientes colonizadoras, la del Alto Perú y la del Río de La Plata, con características totalmente distintas.

Y para aquellos compañeros peronistas que fuimos formados en las escuelas de cuadros, les recomendaría volver a leer al historiador, totalmente olvidado por la inteligencia liberal y marxista, Dr. Vicente Sierra autor de La Historia de La Argentina, si es que la encuentran en alguna librería.

La segunda advertencia es que a pesar de lo que manifiesto a continuación, sigo apoyando a nuestro gobierno nacional.

El próximo 10 de Julio se cumplirán siete meses desde que la fórmula Fernández-Fernández, se hizo cargo del Gobierno Nacional.

Al poco tiempo se declaró la Pandemia, que nuestro Ministro de Salud dijo que nunca llegaría a nuestra Patria, lo que no advirtió es que el virus viajaba en avión. De todos modos nuestro Presidente rápido de reflejos adoptó las medidas necesarias, entre ellas la Cuarentena, y junto a los expertos que convocó desarrolló una malla de contención en el sistema sanitario, deprimido por el Gobierno anterior, al punto que eliminó el Ministerio, que se puede afirmar que es un verdadero éxito.

Mientras tanto su Ministro de Economía elaboraba las estrategias para enfrentarse con los acreedores internacionales a los efectos de tratar de llegar a un acuerdo que tenía dos supuestos: que no sea a costa de los argentinos y que la Nación Argentina pudiera llegar cumplir. Ya estábamos en default, aún antes de hacernos cargo del Gobierno.

Hasta aquí, es lo único que podemos afirmar que es acertado. Pero nada más.

La Pandemia desnudo, por lo menos hasta ahora, la poca capacidad que ha demostrado para comprender que argentinos somos todos, desde los que habitan en La Quiaca hasta los que lo hacen en Tierra del Fuego.

Debe ser que en realidad La República Argentina son dos países distintos debajo de una misma bandera, el AMBA y el resto de la Nación.

Es posible que la respuesta sea que el PEN como está integrado por personas que viven en el AMBA, no tengan idea de la existencia del otro país.

Puede ser que tengan un interés, legítimo, en proteger a su propio electorado, ya que allí, según el censo del 2010, vivían más de 14.000.000 de personas, es decir un poco más del 37% de la población del país. Pero si sumamos el total de la Pcia de Buenos Aires, el 38% del padrón electoral, al 8% de la CABA, resulta que el 46% viven en esos dos distritos, crean con fundadas razones, que el otro 54% como está disperso en las demás jurisdicciones no tienen otra salida que terminar apoyando a lo que decidan en el País del Puerto.

De todos modos sea por las razones que sea, el Gobierno Nacional ha demostrado, hasta ahora, que gobierna solo para ése 46%.

Hace pocos días, el Sr. Gobernador de Salta, le solicitó por escrito al Sr. Presidente, personal de las Fuerzas de Seguridad para controlar la estampida de ciudadanos de la hermana República de Bolivia que huyen hacia La Argentina para escapar de la desastrosa política sanitaria de sus gobernantes. La respuesta del Sr. Presidente fue mandarles soldados. ¿Pero no es la Gendarmería Nacional la que debe cuidar nuestras fronteras?. Parece que el PEN ha decidido que la Gendarmería Nacional se instale en el AMBA para cuidar a sus habitantes.

El Sr. Gobernador de Jujuy, solicito por favor al PEN un protocolo para saber cómo actuar con los camioneros de nuestras hermanas Brasil y Chile, que transitan por ésa provincia en el corredor bioceánico hacia el puerto de Tampa. Para el colmo, los carabineros chilenos( nuestros gendarmes), no los dejan pasar la frontera hacia ése país hasta no cumplir con el protocolo chileno, y deben quedarse del lado argentino (Jujuy). Pareciera que en el PEN no sabían de ése corredor bioceánico y los problemas que acarrea a la provincia del norte argentino.

Desde hace mucho tiempo que cinco provincias argentinas discuten sobre la conveniencia o, no, de un dique para producir energía eléctrica en la Provincia de Mendoza. Nadie del PEN se dedicó con paciencia y sabiduría a resolver el conflicto, con la paradoja de formar por si mismas una región, la del Río Colorado. Esperan un laudo del Sr. Presidente. No era necesario generar un conflicto entre provincias que tienen tantos intereses en común cuando deberían actuar en conjunto.

Trenes Argentinos Infraestructura, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, está tan preocupada por las obras en Estación Retiro y Constitución, que parece que no está enterada que una contratista de ella en obras ferroviarias en Salta, ha despedido a 700 trabajadores, en medio de la soledad del terreno donde operaban, no les han pagado nada y abandonaron la obra. Si esto hubiera ocurrido en CABA…, bueno, en realidad no hubiera ocurrido.

Esto solo para citar ejemplos que demuestran la poca consideración del PEN hacía el Resto del País.

La situación se agrava si se tiene en cuenta la injusta distribución de los subsidios que maneja el Gobierno Nacional. Volviendo a Salta, en el mes de Enero 12 niños Wichis murieron de desnutrición y deshidratación, en el mes de Febrero murieron otros 13 por las mismas causas, en el Dpto. San Martín. Estamos hablando de deshidratación.

En la única región que el transporte público de pasajeros funciona es en el AMBA, en la otra Argentina no funciona ninguno. Se entiende pues el 97% de los subsidios a ése servicio público está destinado a aquella.

En las Provincias del Interior, abundan ideas para el desarrollo de las Regiones, pero no hay interlocutores en el PEN que realmente estén interesados en discutirlas. En la semana, por ejemplo, el Vicegobernador de Catamarca Rubén Dusso, por video-conferencia planteaba la posibilidad concreta de generar energía eléctrica Fotovoltaica aprovechando la cantidad de días soleados que tienen las provincias cordilleranas y la Geotérmica. Planteaba también la custodia del Litio y avanzaba indicando constituir una especie de YPF en minería. Sugirio el Corredor Ferroviario Bioceánico por el Paso de San Francisco, etc, etc.

Hay otros que proponen aprovechar las posibilidades energéticas de la caña de azúcar alentando la producción de Bioetanol aumentando elcorte de alcohol en motonafatas del 10 al 15%;o mejorar el fondo nacional del tabaco;o mantener y ampliar el Fondo Algodonero;o potenciar el sector forestal promoviendo inversionessustentables para industrializar la madera;o estimular a sectores no tradicionales: carnes noconvencionales, piscicultura, estevia, aceites esenciales,entre otros.

Por supuesto, no toda la culpa es del PEN. Los Sres. Gobernadores están más preocupados en recibir las migajas que sobran de lo que se gasta e invierte en el País del Puerto, que en plantear inteligentemente y en conjunto las necesidades del otro País.

Más allá de la tontería de Cornejo, al decir lo que dijo y no lo dijo siendo el Gobernador, quizás habría que replantear la Liga de Gobernadores que ideó Schiaretti, por una cuestión electoral, para discutir seriamente sobre la necesidad de equilibrar las injustas medidas del PEN respecto a las dos Argentinas que ninguno de nosotros quiere vivir. Se los debería convocarpero para discutir la cuestión de fondo y no estar especulando sobre qué medida cae simpática o antipática al Gobierno del País del Puerto.

Es incomprensible lo de la Ministra Bielsa, que espera que cuatro Gobernadores firmen el acuerdo del convenio para implementar un plan de viviendas en pequeñas localidades, cuando ya tiene firmado el acuerdo con las otras jurisdicciones. Debería comenzar con las Provincias que firmó y no estar dilatando una acción que beneficiaría a las localidades del Interior.

El Sr. Presidente vive hablando de Federalismo, pero parece que no hay un solo Ministro que recoja el guante, además que parecen que viven en internas dentro de sus propios ministerios, por ahí a lo lejos se escuchó las palabras regiones, pero nada más. Creo que fue el Ministro Kulfas, que me parece que no tiene idea para que esta. En materia de desarrollo productivo no se le cae una sola idea, pero tampoco se ve que es capaz de convocar a las fuerzas vivas que pueden aportarle algo realizable. Pero no es solo él, en general los ministros parecieran que están pintados, será que le tienen miedo al Sr. Presidente por tomar decisiones o en realidad no tienen idea sobre la gestión pública, y en éste contexto solo se ve al Sr. Presidente por todos los canales nacionales explicando lo que otros deben hacer en su lugar. Perón, nos decía que si Dios bajara todos los días a la Tierra, no faltaría un estúpido que le faltaría el respeto.

Compañeros y amigos, lo arriba expresado es una síntesis de lo que pienso desde el “otro País”, solo les ruego que traten de comprender lo que vemos y sentimos.

“Encima que éramos muchos pario la Abuela mellizos”, un hombre del Conurbano bonaerense que según él viene del sindicalismo y no de política, cosa que es cierta, Lorenzo Miguel se lo impuso a Carlos Menem como Vicepresidente, la otra alternativa era Rousselot, que se atribuye méritos que en realidad eran de Roberto Lavagna, que les hizo cortar , el fluido eléctrico en Chadpalmalal, que optó por Néstor en lugar de dela Sota, que aquel le echara “flit”, una sabia decisión, ahora anda por todos los programas de televisión abierta y por cable, pontificando sobre qué debe hacer el Sr. Presidente. Le indica que debe atreverse a asumir el liderazgo porque su gobierno puede terminar en un fracaso más. Éste Sr. Se parece a los “gorilas peronistas” que urden contra el peronismo y terminan siendo funcionales al sistema que por supuesto lo alimenta. Éste hombrecito, en realidad pretende enfrentar a Alberto Fernández con Cristina Fernández, de manera que el Peronismo vaya dividido para perder las elecciones.

Muchachos del País del Puerto, háganse cargo de éste personaje, asuman que es de Uds. no es nuestro. Eduardo Duhalde es del Conurbano. Vean que hacen con él.