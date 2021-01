Funcionalidad, tendencias y costos: consejos para construir una casa a medida

Cuando se comienza la tarea de construir una casa, son muchas las decisiones que hay que tomar. Por eso, expertos de Familia Bercomat* dejan sus consejos para una obra eficiente y que contemple los gustos de toda la familia. Antes de comenzar, se debe pensar en dos aspectos fundamentales: la planificación y el presupuesto.



“Pensar en qué tipo de casa nos gustaría vivir y donde nos imaginamos haciendo nuestras tareas cotidianas. Sugerimos tener los planos sanitarios, planos eléctricos, de paredes, pisos, revestimientos, aberturas, antes de comenzar. Si se cuenta con un presupuesto acotado, hay que elegir qué priorizar, se puede optar por grifería de alta gama y ahorrar en revestimientos, o viceversa.” comenta María del Mar Danuzzo, Responsable de Arquitectura Comercial de Familia Bercomat



- La fachada, puerta de entrada al hogar.

Esta define la “personalidad” de la casa. “Si es madera, la tendencia es dejarla lo más natural posible y dejar los materiales nobles expuestos. Recomendamos piedras naturales que sirven para no estar pintando con frecuencia la pared. También hay opciones económicas porcelanatos y cerámicas imitación piedra.” recomienda la Responsable de Arquitectura Comercial de Familia Bercomat.



La seguridad también es un factor a tener en cuenta. La arquitectura contemporánea ofrece soluciones para la seguridad y no caer en la reja, persianas, postigos y tienen que ver hacia dónde va el proyecto para saber que tipo de solución para la seguridad hay.



- La cocina: un espacio de disfrute

Ocupa un lugar cada vez más protagónico en los hogares y muchos optan por integrarla con el living. “Para aislar (tanto olores como para dar privacidad), se puede optar por una carpintería de vidrio repartido. Esta alternativa es recomendable para espacios pequeños, ya que da amplitud al lugar. Si se integra la cocina, se gana en funcionalidad y en efecto visual.” explica Danuzzo. Para la mesada, si se cuenta con el presupuesto, los expertos recomiendan neolith y dekton, ambos materiales muy resistentes. También es muy importante realizar una buena inversión en una bacha de calidad para que no se salte con el tiempo y el uso.



- Baño: darle la importancia que merece

Hay que pensar el baño como un espacio importante y funcional. Expertos recomiendan de ser posible, planear más de uno. “Hay que tener de antemano el plano de las conexiones y elegir griferías y artefactos previamente. Se recomienda el porcelanato blanco, que genera la sensación de más espacio y luminosidad y tiene un buen valor por metro cuadrado.” dice Danuzzo. También recomiendan elegir cerámicos símil calcáreo que da movimiento con diseño.

Para evitarse más de un dolor de cabeza, aconsejan no usar revestimiento muy rústico como piedra, de difícil la limpieza



- Dormitorio: un espacio para el descanso

Otro de los lugares estrella de la casa, que hay que pensar con mucho cuidado para que sea adecuado para el descanso. “Es fundamental la forma del mobiliario y los materiales utilizados. Las formas redondeadas, son más acogedoras, en cambio, las más agudas, nos ponen en alerta.” explica la Responsable de Arquitectura Comercial de Familia Bercomat. Es fundamental la ventilación y la entrada de luz. Si se trata del dormitorio de los más pequeños, se recomienda utilizar pinturas lavables. Para los pisos, se recomienda el porcelanato, resistente y versátil.



- Living: el centro de la escena

En la actualidad se piensa alrededor del televisor, los muebles apuntan y se distribuyen en base a la TV. Es fundamental saber cómo vive cada familia, dinámica de vida. “El piso elemento que define la estética del resto del espacio. Todo lo que sea más natural es mejor. La madera es linda, pero es un material sufrido, en su lugar es una buena opción el porcelanato símil madera te lo ahorra. Alisado de cemento para el living, no es conveniente.” aconseja Danuzzo. Por ejemplo, el microcemento, su ventaja es que se hace rápidamente, con ahorro de costos. Resuelve tema de humedad y agua. Como contra, se puede agrietar y el color varía. También se pueden utilizar placas de yeso para separar ambientes.

Los expertos coinciden en que lo mejor es una buena planificación e imaginar el tipo de casa que queremos habitar. Hay muchísimas opciones disponibles, y para todos los bolsillos.

Noticias Relacionadas Llega otra semana de Derecho al Verano

* https://www.familiabercomat.com/