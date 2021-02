Quieren cerrar parte del camino histórico que usaba el cura Brochero

Especial. Por Luis López

(Periodista y escritor)

El intendente de Malagueño Pedro Ciarez prestó conformidad y para mañana lunes está previsto la audiencia pública. El tema central es el cambio de traza del camino provincial T409-8 y la desafección del S-514.

Ayer hubo una masiva movilización de los vecinos, que se abrazan a la Fe de que no se cerrará el "Camino Histórico" del Cura Brochero. Preparan una denuncia Penal contra Ciarez.

Malagueño

Con luz verde por parte del municipio se llevará a cabo mañana la audiencia pública virtual para desafectar la ruta provincial S-514, de alto valor patrimonial, ya que el mismo forma parte del "Camino Real" y, por otra parte, era el que más utilizaba el "Cura Brochero" para unir la ciudad del Córdoba con el Valle de Traslasierra.

El controversial tema surge, luego que la cementera Holcim S.A. solicitara el cambio del trazado ya que debajo del mismo, los geólogos que trabajan para la empresa habrían descubierto gran cantidad de rocas de valioso contenido: "aseguran que debajo del mismo hay millones de dólares en roca, que son patrimonio de Malagueño y que en caso de que se exploten acá no va a quedar ni un centavo", señaló una de los vecinos.

Ayer en horas de la tarde, cientos de vecinos se reunieron en la plaza principal de Malagueño y de allí peregrinaron a pie y a caballo, en defensa del camino: "el Santo Cura Brochero ha hecho muchos milagros y también pedimos por éste. Como habitantes de Malagueño no podemos permitir que nos atropellen la historia, por nuestros padres, por nuestros hijos por nuestro pueblo" dijo visiblemente emocionado uno de los peregrinos.

La mayoría de los que marcharon ayer, lo hicieron en medio de duras críticas hacia el gobierno de Pedro "Coco" Ciarez: "esta semana operó ofreciendo todo lo que podía ofrecer para evitar que la gente se sume a esta marcha. Sabemos que los empleados de su gobierno si se suman va a ser castigados inmediatamente. Ciarez nos mintió, sino hubiera sido por ustedes (EL DIARIO) la verdad nunca hubiese salido a la luz. Hasta último momento tiró bombas de humo para tapar que en enero del año pasado ya había prestado conformismo para que la provincia cambie la traza" reseñó un vecino.

De gran valor histórico

En defensa del camino, los vecinos ya han recolectado más de 2 mil firmas. Por allí pasaban los jesuitas de Alta Gracia y llevaban piedras hacia Jesús María, también es el camino por el que andaba el cura gaucho para ir a dar misa a la iglesia Calderón. Hay mucha gente que además peregrina por ese camino para ir a La Gruta o al Divino Niño de Alta Gracia.

Durante el ciclo lectivo, cientos de niños usan ese tramo para ir a la escuela. Estos chicos tienen unos 5 kilómetros a caballo por ese camino para ir a estudiar, en caso que lo cierren deberán hacer entre 10 y 12 kilómetros.

“Nosotros ya hicimos dos abrazos simbólicos en el camino y tenemos la firma de muchos vecinos para que no se cierre. En principio hablamos con la Municipalidad y el mismo Intendente Coco Ciarez nos manifestó desconocer tal situación. Sin embargo, desde la Empresa Holcim les dijeron que el Municipio estaba “al tanto de todo”.

Denuncia penal

Uno de los vecinos que lucha para evitar el cierre del camino histórico, es un prestigioso penalista de Malagueño. En diálogo con EL DIARIO, reseñó: "la semana pasada fui a la Dirección de Vialidad Provincial a ver el expediente CI 499204045218, pero no pude leerlo ya que no se encontraba la Dra. Mariana Fatum, quién aparentemente lleva el expediente en cuestión. Informé al grupo de vecinos, que me he incorporado como expositor en la audiencia pública que se desarrollará el próximo lunes 01/02, donde narraré de manera sintética lo que, desde mi punto de vista, es uno de los temas que deberá ser denunciado en sede penal. Les adelanto el título de mi participación en dicha audiencia supuesto intento de defraudación por administración fraudulenta calificada y Abuso de autoridad, en concurso ideal -arts. 45, 174 inc. 5 y último párrafo en función del art. 173 inc. 7, 248 y 54 del CP-