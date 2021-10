Presentaron el libro que refleja la vida de un empresario de los dos mundos

Por Pedro Jorge Solans

(Escritor y periodista)

Recientemente tuvieron lugar en el salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento de la villa de Taramundi, capital del homónimo concejo situado en el Occidente del Principado de Asturias, dos eventos de gran importancia, tanto a nivel social como cultural. Primero fue la presentación del libro: “Horacio García Cotarelo, una vida entre dos mundos” editado por la Editorial Alamar Libros (Salamanca, 2021), en donde su autor Jesús Ávila Granados, desgrana la larga y ardua trayectoria del empresario taramundés; sin duda uno de los personajes más relevante de la historia de los últimos cincuenta años de Taramundi, quien al regresar con su familia de Cuba, fue capaz de reactivar todas las fuerzas humanas del concejo, motivando a los profesionales de los diferentes sectores socio-económicos a abrir sus pequeñas industrias, crear empleo y sobre todo, inyectar una fuerza cósmica de ilusión y optimismo.

Horacio García Cotarelo a sus 90 años, es una persona llena de vitalidad que ha sabido encontrar la oportunidad en todos los momentos de su vida, tanto en Taramundi como durante la época que vivió en América. Viajero infatigable, si algo destaca en él es su gran cariño por la tierra que le vio nacer y que con su trabajo, perseverancia y esfuerzo, hizo visible dentro y fuera de sus fronteras. Ha sido una de las personas clave en el desarrollo turístico y comercial de Taramundi junto con otros inversores locales que, trabajando en red con el Ayuntamiento de dicha localidad del que entonces era Alcalde Don Eduardo Lastra Pérez, convirtieron el municipio en la cuna del turismo rural de España y un modelo a seguir después en otros territorios. El acto fue presidido por el Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Taramundi Don César Villabrille Quintana.

En su discurso Jesús Ávila dijo: “Durante las narraciones que me fue entregando Horacio para la redacción de esta singular obra, me fui sumergiendo en un mundo de vivencias tan apasionante como sorprendente, según los momentos que el protagonista de nuestra historia iba narrando, y que yo sufría, al mismo tiempo, o disfrutaba de sus sacrificados éxitos, como si estuviese metido en su piel”.

Enumeró a continuación algunas de los importantes museos y establecimientos creados a partir de constituirse Taramundi como centro de turismo rural: El mensaje de Horacio abarcaba a otros sectores, que igualmente fueron calando en el alma de las gentes, animándolas para que siguiesen su ejemplo, y así fue como los artesanos de navajas volvieron a colocarse el mandil y encender la fragua; los cosechadores de miel, se hicieron verdaderos artesanos apícolas, aumentando el número de colmenas y protegiéndolas en cortines contra el ataque de los osos; los grandes centros de museología –Mazonovo, Os Teixois y la Casa del Agua de Bres- no tardaron en consolidarse como lugares de referencia, a nivel mundial, sobre la industria de la ferrería, los mazos, el batán y molinos, movidos por la energía hidráulica. Además, otros artesanos particulares -como Manuel Lombardía, en su casa de Esquios-, que mantenían interesantes colecciones de piezas etnográficas en sus viviendas, se animaron a ordenarlas por temáticas, recreando museos privados, no menos interesantes, cuya visita recomiendo en todos los sentidos… --Cinco museos; cuatro hoteles (de 1 y 4 estrellas); siete restaurantes; ocho tiendas de venta de artesanía y otros artículos de la zona; once talleres de navajas y cuchillos; tres fábricas de pan; dos confiterías; una fábrica de quesos artesanos; un lagar de sidra; una sidrería; tres granjas de pollos de corral; cuatro granjas de gallinas ponedoras; una planta envasadora de huevos; una cafetería; un centro hospitalario (con un médico y dos ATS); una farmacia; una Casa de Cultura; una Biblioteca; una Residencia de Personas Mayores; una Escuela Pública; un pabellón Polideportivo; una Oficina de Turismo; diez Rutas a pie; diez rutas ecuestres; 400 plazas de Turismo Rural y un castro celta”.

El otro evento de trascendencia fue la entrega por parte de César Villabrille Quintana, de la reproducción de la “Cruz de la Victoria”, símbolo del Principado de Asturias, como justo reconocimiento al periodista y escritor Jesús Ávila Granados (www.jesusavilagranados.es), autor de más de un centenar de artículos y reportajes sobre Taramundi y todo su concejo, además de tres obras literarias. La sala registró un lleno histórico; Jesús Ávila no pudo evitar conmocionarse durante su discurso.

Ávila Granados, autor de la obra, es un periodista y escritor comprometido con el estudio y difusión de la historia de España, que conoció a Horacio García Cotarelo en Madrid cuando Taramundi fue premiado por su modelo de desarrollo turístico. Quizá esa magia que se produjo en el primer encuentro entre Horacio y Jesús, fue lo que provocó su amistad personal y ese vínculo tan estrecho con Taramundi y sus gentes que en el año 2021, se fortaleció aún más con la redacción de esta biografía.

El acto literario del pasado 9 de octubre se enmarca en el compromiso de Taramundi como pueblo comprometido con la difusión y promoción cultural, como ya creían en el año 1927 los impulsores de La Sociedad de Instrucción, Recreo y Fomento “El Despertar Taramundense”. Esta Sociedad nació con el objetivo de promover la cultura y el progreso de Taramundi a través de bibliotecas fijas y circulantes, lecturas, conferencias, reuniones sociales, y cualquier otra iniciativa relacionada con la cultura. Su legado sigue presente en el concejo y en cada una de las iniciativas culturales que se promueven.

Como ya hemos dicho Taramundi fue, a mediados de los años ochenta del siglo pasado, el embrión, a nivel mundial del turismo rural, siendo su establecimiento “La Rectoral” el buque insignia de este fenómeno socio-cultural a donde todavía no cesan de llegar expertos en turismo de los cinco continentes y aprender de los pasos que se dieron en el concejo para conseguir el éxito que hoy tanto enorgullece a los habitantes de Taramundi, un paraíso en la tierra asturiana.

--