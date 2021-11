Ivonne Bordelois y Leopoldo "Teuco" Castilla en Villa Carlos Paz

Este sábado a la tarde estarán en el Parque Estancia La Quinta y leerán parte de sus obras en el marco de las jornadas de los bosques de la poesía al cumplirse el primer aniversario del predio literario carlospacense.

Junto a otros escritores como Miroslav Scheuba, Florencia Lo Celso, Antonio Tello, Diego Formía, entre otros, Ivonne Bordelois y Leopoldo "Teuco" Castilla participarán de la programación que se iniciará hoy. Ambos son personalidades de nivel internacional del mundo de las letras.

Ivonne Bordelois hará comentarios y leerá poemas de su último libro Torcaza y delantal celeste, publicado por Nudista, y de Leopoldo Teuco Castilla, quien recibirá la máxima distinción que otorga la ciudad a personalidades cuyos aportes merecen ser reconocidos.

En el caso del poeta Teuco Castilla, la Municipalidad reconoce especialmente su tarea humanitaria ambientalista –con epicentro en Carlos Paz y proyección internacional- como generador y referente central (junto a los escritores locales Pedro Solans y Aldo Parfeniuk) de los ya famosos Bosques de la Poesía.

Esta realización comenzó hace un año en Carlos Paz –en el predio de La Quinta se fundó el primer Bosque- y ya cuenta con más de cien espacios similares en todo el país, países latinoamericanos y España. Es por eso que el prestigioso poeta, con más de treinta libros publicados, tarea por la cual recibió numerosos premios nacionales e internacionales, recibirá el reconocimiento de sus pares locales, vecinos y autoridades, en el marco de un nutrido programa a llevarse a cabo este viernes 26 y sábado 27 –a partir de las 18hs.- en el Parque Estancia La Quinta, con acceso por calles Asunción y calle Los Zorzales del Barrio La Quinta.

Por su parte, Bordelois, poeta y ensayista se doctoró en lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con Noam Chomsky y ocupó una cátedra en la Universidad de Utrecht (Holanda). Recibió la beca Guggenheim en 1983. Ha escrito varios libros, entre los cuales se destacan El alegre Apocalipsis (1995), Correspondencia Pizarnik (1998) y Un triángulo crucial: Borges, Lugones y Güiraldes (1999, Segundo Premio Municipal de Ensayo 2003). En Libros del Zorzal ha publicado La palabra amenazada (2003), Etimología de las pasiones (2005), A la escucha del cuerpo (2009) y Del silencio como porvenir (2010). Ganó el Premio Nación-Sudamericana 2005 con su ensayo El país que nos habla. Posteriormente Etimología de las Pasiones –traducido al italiano y al portugués- (2007). En 2014 publicó en la editorial Alfaguara, junto con Cristina Piña, una nueva edición de la Correspondencia Pizarnik. Entre nosotros presentará su último libro, Torcaza y Laurel publicado en estos días por la editora Nudista.

ALABANZA DEL CAFÉ DE LA ESQUINA

Esa que atiende el bar nunca pidió una coima.

Aquél en la ventana no ha secuestrado a nadie.

El muchacho en la mesa del fondo no trafica cocaína.

La adolescente en esa esquina no se prostituye.

Una señora lee el diario y otra, más lejos, un libro de Neruda.

El chico que ha entrado a mendigar no piensa en asaltarnos.

Ese viejito fuma; mira el aire y los árboles.

La música es tan suave que deja oír a los zorzales.

Un mozo limpia los espejos con cariño y energía.

Entra el sol por la puerta.

Yo estoy escribiendo estas palabras.

Hemos fundado una pequeña república de paz en un mar de tiburones y pirañas.

Los poderosos pasarán pero yo sé que mi café será eterno.

Ivonne Bordelois

Una apretada síntesis sobre Leopoldo "Teuco" Castilla impone decir que en 1976 se exilió en España, perseguido por la dictadura militar. Allí ejerció como periodista y titiritero. Sus poemas hacen referencia a su tierra natal, a las añoranzas del emigrante, y a sus viajes por un sinfín de países y regiones del mundo. En muchos de sus libros y poemas describió y anticipó la actual crisis ambiental que vive el planeta, y son el origen del proyecto poético ambiental Bosques de la Poesía, del cual es su principal mentor.

Oportunamente fue invitado por la Unión Soviética para escribir un libro que la Editorial Progreso de Moscú publicó en 1990 con el título Diario en la Perestroika. También es autor de Nueva poesía argentina (Madrid, Editorial Hiperión, 1987), Poesía argentina actual (Estocolmo, Editorial Siesta, 1988) y El cantar del Catatumbo (Crónicas de la Venezuela Bolivariana) (Buenos Aires, Argentina, Desde la gente, 2014) Con su hermano Gabriel “Guaira” Castilla publicó Cuentos y dibujos de los niños de Castilla-La Mancha, editado por la Junta de Comunidades de esa región española en 1995 y Manuel J. Castilla, Crónica bibliográfica (Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta y EUDEBA, Buenos Aires, 2018). En 1999 publicó El árbol de la copla (Buenos Aires, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativo). Poesía suya fue traducida al inglés, francés, alemán, italiano, sueco, portugués, chino, turco, macedonio y ruso. Sobre su cuento “La Redada” se filmó el largometraje homónimo dirigido por Rolando Pardo. Su extensa obra poética consta de una treintena de títulos, algunos de reciente aparición.

Principales Premios: Primer Premio de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires, Primer Premio de Poesía del FNA,; Premio Esteban Echeverría, Condecorado por su trayectoria por la Universidad de Carabobo, Venezuela.; Premio Konex 2014 Poesía: Quinquenio 2004 – 2008; ​Premio Literario Academia Argentina de Letras 2016, el Premio Rosa de Cobre de la Biblioteca Nacional y el Premio Internacional Víctor Valera Mora.

LORO

Esa flor sacrílega, habla.

No imita, habla.

Y desea el vino, las mujeres y el pan de los hombres.

Ese es su secreto.

Avanza por el aro

y cierra el círculo.

Entonces chilla igual que ellos

cuando eran pájaros

o canta, como las campanas,

con el pavor de tener dos almas.

Mientras ellos repiten lo que él dice, ríe

y se pica el pecho

y se lo parte,

ríe a carcajadas

y se pica a fondo el corazón

para que el secreto salga.

Leopoldo "Teuco" Castilla