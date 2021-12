¿Cuál es la palabra más usada en el mundo y de dónde proviene?

Los carteles de los soldados que dieron origen al Ok.

Por Humberto Perozo

(Gerente y Community Mánager de Info-Pez en Animales)

¿Cuál es el origen de la expresión "O.K."? ¿De donde viene la palabra OK? Me sorprende que muy poca gente sabe de donde viene una de las palabras más usadas del mundo.

La palabra OK es una de las más famosas y utilizadas del mundo, pero también es una de las que más controversia han generado por su origen.

Una de las teorías más famosas sobre el origen de la palabra, dice que durante la guerra civil en Estados Unidos, cuando regresaban las tropas a sus carteles sin tener ninguna baja, colocaban una gran pizarra que decía 0 Killed (cero muertos).

Por lo que a medida que pasaban los días de la guerra, se popularizó la versión corta de 0 Killed u OK como la conocemos hoy en día.

Se estima que esta palabra es usada una vez por segundo.