¿Qué sucede si su tarjeta es rechazada en un restaurante y ya has comido?

Fuente: Quora

Me sucedió, y para colmo de males tenia de acompañante a una dama, simplemente le dije al mozo que quería hablar con el administrador, que tenía problemas con mi tarjeta (la que sacaba para comer), únicamente pidieron mi documento de identidad como prenda, ( no se en otros lugares pero aquí eso vale bastante) y en todo momento mantuvieron la discreción del tema (para no quedar mal con la señorita). Fui a mi oficina (en el mismo centro comercial) a buscar otra tarjeta de otro banco, hice un retiro por cajero (sin documento de identidad, solo la clave) y regrese a pagar lo consumido, con las disculpas del caso y una muy buena propina además de la respectiva recomendación para el administrador con su empresa por no hacerme un escandalo.

Dato adicional, cuando fui a mi banco a ver qué había sucedido con mi dinero me dijeron que todo había sido inmovilizado por la oficina de impuestos (un sueldo completo), por un error administrativo de mi anterior empleador, ese era mi problema real, lo del restaurante solo fue un poco de vergüenza.