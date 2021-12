¿Cómo puedo ganar 500 dólares al mes siendo adolescente de manera online?

Fuente Quora

Hay muchas formas de ganar 500 dólares al mes siendo adolescente de manera online. Sin embargo, una estrategia muy efectiva es crear un canal de Youtube. A veces las personas se complican demasiado tratando de buscar "el negocio ideal" sabiendo que las oportunidades están ahí en frente de nosotros.

La razón por la que iniciar un canal de Youtube vale la pena es sencilla. Los negocios digitales tienen que haber ventas para que se generen ingresos de otra forma el negocio no funciona. La forma más fácil de vender es cuando la persona tiene confianza en tí y eso lo logras fácilmente con un canal de Youtube en donde subas videos de ti mismo hablando a la cámara. Es la forma más cercana a hablar directamente con la persona en el mundo digital.

En definitiva, crear un canal de Youtube es muy importante. Cuando tienes una audiencia que mira tus videos y confía en tí puedes venderles constantemente y así tu negocio despegará.

Cuando un negocio sea digital o físico no tiene público de forma constante no va a funcionar. Es verdad que un canal de Youtube toma tiempo en crecer pero una vez que crece y tiene visitas constantes es literalmente una máquina de hacer dinero y no sólo por Google Adsense si no por la infinidad de formas que en que puedes monetizarlo. Aquí tienes algunas:

Marketing de afiliados: es básicamente cuando una empresa o persona tiene un servicio o producto y tu gracias a mencionarlo en tus videos logras ventas te llevas una comisión.

Patrocinadores: cuando tu canal ya tiene una cantidad de tráfico decente distintos patrocinadores empezarán a contactarte en la mayoría de los casos por correo ofreciéndote beneficios mayormente económicos a cambio de que tu menciones su marca.

Promociones: tan sencillo como que ganes cierta cantidad de dinero por mencionar en tus videos personas o productos.

Crear un sitio web: puedes ganar dinero enviando el tráfico de tu canal de Youtube a cierto sitio web en donde tienes publicidad, servicios o productos que ofrecen. Crear una lista de correos (email marketing):** esta es la mejor forma de ganar dinero porque gracias a tu canal de Youtube puedes pedirle a la gente su correo y así mantenerte en contacto enviándoles mensajes en donde puedes perfectamente ofrecerles productos o servicios relacionados al tema de tu canal. ¿Haz escuchado la famosa frase "el dinero está en la lista"? pues es verdad.

Ya que a este punto es muy probable que te estés planteando la idea de iniciar un canal de Youtube déjame decirte que debes aprender como optimizar tus videos para que así los vean más personas y por ende generes más ingresos. Si quieres saber cómo hacer esto te dejo un video que explica paso a paso como hacerlo de forma correcta.