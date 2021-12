¿Por qué los psicópatas están orgullosos de serlo?

Por Ruby Martinez Diez

Licenciado en psicología de Universidad de Deusto (Graduado en el 1988)

¿Qué enoja a un psicópata? Les molesta mucho la falta de control de las personas que tiene cerca. Les molesta que alguien cercano no haga exactamente lo que el quiere. Tener el poder de las personas es su máxima porque solo así se sienten poderosxs.

Un psicópata me dijo que para él el amor era que alguien hiciera lo que el quisiera. El era el maestro y sus parejas sumisas. Si traspasaba tus límites y tú cedías él se sentía muy poderoso y alimentaba el ego grandioso que había construido para esconder su debilidad.

Se enojan cuando les ignoras, cuando no les buscas, cuando les evitas y no mantienes contacto con ellxs, después de haber tenido algún tipo de relación con ellxs, claro. Si les ignoras les estás diciendo que no tienen poder, que no son tan grandiosxs porque les rechazas. Se trata de control en todo momento. Si les ignoras, les hieres en lo más profundo de su ego. Ellxs piensan que el resto de nosotrxs somos seres inferiores a él, pero en lo más profundo de su ser saben que son débiles criaturas. Su narcisismo es un mecanismo de defensa para sobrevivir y no ser dañadxs.

Muchos de ellxs no se enojaran (en contra de lo que podemos pensar ) si les confrontas y les dices lo que son. ¿Por qué? porque ellxs están orgullosxs de ser como son y no quieren cambiar. A mí me lo dijo claramente. yo soy el rey y tú me tienes que servir…… 😑😑. Aparentemente dicen ser felices siendo como son, pero en la intimidad de su cuarto…se encuentran con su verdadera naturaleza que es la de seres infelices y trastornados.