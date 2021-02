El desafío de pasar del secundario a la universidad en tiempos de Covid-19

El comienzo del año 2020 se vio impactado por el fenómeno inusitado de la pandemia del coronavirus. En estas condiciones, las escuelas y la universidad, como lugares de transmisión de la herencia cultural y el conocimiento, generadoras de relaciones inter-subjetivas que acompañan el crecimiento de las nuevas generaciones, estuvieron con los estudiantes desde otro lugar.

La necesidad de la enseñanza remota posibilitó pensar estrategias pedagógicas innovadoras, con miras a sostener el diálogo educativo y restituir el protagonismo de los jóvenes.

En ese marco, Nexos Córdoba UNC, un programa de articulación entre el último año de las escuelas secundarias de Córdoba y la universidad, organizó el ciclo de encuentros “Articulación – construyendo juntos la educación que hace falta”, en el que se fomentaron debates sobre la problemática de la transición entre el nivel secundario y el universitario, y se incorporaron reflexiones sobre el contexto de educación remota.

El Programa Nexos está financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación (SPU) y su objetivo es acompañar al estudiante secundario en la transición y permanencia en la vida universitaria, una de las primeras decisiones de gran impacto para su futuro.

Destacados especialistas, docentes e investigadores del nivel secundario y universitario, junto con autoridades educativas nacionales y provinciales, expusieron en este ciclo que comenzó el jueves 3 de septiembre y continuó hasta el primer jueves de octubre, superando los 1.200 inscriptos y con un promedio de casi 400 espectadores en simultáneo.

Entre otros participaron la directora general de Educación Superior, Liliana Abrate; la secretaria de Educación de la Provincia de Córdoba, Delia Provinciali; y la directora del Programa Nexos Córdoba UNC, Zulma Gangoso. También intervinieron con saludos iniciales el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri; y el ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Walter Grahovac.

El ciclo completo puede revivirse en el canal de Youtube de Nexos: Programa Nexos UNC.

Los debates

Cada encuentro tuvo un enfoque diferente. Del primero, “Viejos y nuevos desafíos educativos en escenarios inéditos”, inició la reflexión Liliana Abrate, quien concibió la transición como un entramado articulado que “requiere un trabajo colectivo donde se habilitan redes institucionales, se enlazan posibilidades de construcción de puentes y se aproximan distintas decisiones, definiciones y líneas de trabajo”.

En la misma línea argumentó Paulo Falcón, miembro del Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe: “Debemos trabajar una lógica en donde a través de la comprensión de la trayectoria del estudiante, centrados en el estudiante, podamos entender que cada espacio educativo es significativo”. El disertante advirtió que “el monstruo más grande que hoy enfrenta el sistema educativo a nivel mundial es el abandono y la deserción”.

El segundo encuentro, titulado “¿Es necesario pensar un modelo pedagógico para la transición?”, contó con las disertaciones de las docentes e investigadoras Mónica Marquina y Carla Falavigna. Analizaron cómo las transiciones del nivel secundario al universitario adquieren especificidades (atravesadas por aspectos sociales, institucionales y pedagógicos) en las trayectorias educativas de los estudiantes, multiplicadas en tiempos de pandemia. En ese marco, se preguntaron si el conjunto del sistema educativo está preparado para enfrentar estos desafíos. “Nuestro sistema educativo es un sistema desigual y en este último tiempo esas desigualdades se han exacerbado”, manifestó Marquina.

Añadió, sin embargo, que una posibilidad de achicar esa brecha es mediante los trabajos de articulación, “que pueden mejorar las condiciones de tránsito para aquellos estudiantes que logran terminar el nivel secundario y tienen alguna expectativa de llegar a la Universidad”. Falavigna, por su parte, se refirió a la coyuntura actual e instó “a dejar de pensar en lo que falta” para pensar en términos de posibilidad. “¿Cómo hacemos para establecer alianzas entre los jóvenes, entre los profesores, para poder conectar a esos jóvenes que a veces tienen que salir a trabajar o a cuidar a los hermanos? ¿Cómo hacer para traerlos de vuelta a la escuela?”, se interrogó.

El tercer encuentro se enfocó en “El aula, presencial o a distancia, un lugar para pensar”, y tuvo como disertantes a la docente e investigadora Paula Pogré y a la coordinadora nacional del área TIC del Instituto Nacional de Formación Docente, Gabriela Asinsten. La primera reflexionó sobre las preocupaciones que circulan en estos tiempos: "¿Qué va a pasar con este último año de la escuela? ¿Cómo vamos a recibir chicos que tuvieron un último año de educación remota y en muchos casos con muchas dificultades? Parecería como si ese último año fuera donde les depositamos aquellos saberes que son los que va a necesitar para la Universidad, y no pensamos que en realidad hay doce años de educación básica".

En tanto que Asinsten ahondó en la posibilidad de la resignificación y revinculación con los estudiantes en época de enseñanza remota: “Uno de los mayores reclamos de los estudiantes que están terminando la escuela es la pérdida de los rituales (viaje de egresados, salidas, baile, la fiesta, la rifa, el "último primer día"); eso no lo podemos solucionar. Pero sí podemos hacer intentos, utilizando los entornos virtuales, de revinculación: armar festivales, encuentros, debates, charlas… y no solo dar clases magistrales".

“Bienestar y relaciones saludables con adolescentes en pandemia” fue el título del cuarto encuentro, a cargo del director del Instituto del Bienestar (sede Argentina), Leandro Dionisio; la directora del IPEM 156 de Río Segundo, María Emilia Aichino; y la directora del IPEM 270 de la ciudad de Córdoba, Marina Franchini. Ésta reconoció que en la escuela perciben “el malestar de las familias” ante este contexto inusual causado por la pandemia del coronavirus, pero destacó “el apoyo percibido, la alianza en torno a la tarea común de acompañar a las chicas y los chicos en el proceso”. ¿Cómo? “De tres modos: minimizando las pérdidas al sostener aquello que puede ser sostenido; reemplazando aquello que no se puede mantener; y aceptando lo que es irremediable”. Dionisio ahondó en las cuestiones que permiten una adolescencia plena; hizo hincapié en la necesidad de tener relaciones saludables, algo que ocurre “cuando hay bienestar, y el bienestar implica tanto sentirse bien como funcionar bien socialmente, por eso se compone de varios dominios que pueden ser enseñados y evaluados”.

Por último, Aichino reforzó la oportunidad de construir vínculos con estudiantes aún en tiempos de pandemia: “Cuando somos capaces de favorecer el encuentro con el otro sabiendo que la palabra está habilitada, cuando negociar, escuchar y recibir se convierten en modos identitarios de ser escuela, cuando desde la institución promovemos todo eso, es posible construir relaciones saludables con nuestros estudiantes”.

El quinto encuentro cerró el ciclo bajo el título “Nexos Córdoba UNC: una intervención entre la historia y la audacia”, a cargo de la secretaria de Educación de la Provincia, Delia Provinciali; y la directora de Nexos, Zulma Gangoso.

Gangoso profundizó en el surgimiento de Nexos, que trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Entre otros aspectos destacó que el vínculo del estudiante con el conocimiento reflexivo es uno de los pilares constitutivos de Nexos: “Decidimos trabajar desde la perspectiva de la comprensión, en el sentido de alentarlos a que comprender es hacer algo con lo que uno sabe. Para lo cual reconocemos que existen distintos niveles de comprensión. El estudiante llega a sexto año con 17 años en un medio que más de las veces suele ser hostil, y sin embargo llega. Entonces no es que el estudiante no sabe, no comprende, no quiere; el estudiante comprende, y tenemos que acompañarlo a profundizar la comprensión”.

En la misma dirección, Provinciali rescató la labor del Programa Nexos UNC para resolver aspectos que dificultan la continuidad de los estudios en el paso entre el nivel secundario y el nivel superior. Para la funcionaria, hay representaciones sobre la Escuela y la Universidad que suelen ser puestas en tensión, y este es “el esfuerzo enorme que hace Nexos: no poner en cuestionamiento las lógicas de cada uno de los niveles, pero sí generar las condiciones, el puente, para que los estudiantes que funcionan con la lógica de la escuela secundaria encuentren el sentido y la posibilidad de poder continuar con los estudios superiores”.

Sobre Nexos. El Programa Nexos Córdoba UNC consta de tres trayectos para el acompañamiento del estudiante como sujeto transicional: Terminalidad, destinado a los estudiantes de sexto año de las escuelas públicas orientadas de Córdoba Capital y del norte de la provincia para promover su efectiva terminación del nivel medio. En el Trayecto Puente, que se complementa con el anterior, se busca fortalecer el proceso de inserción de los estudiantes en la UNC mediante el mejoramiento de sus condiciones de ingreso. En un período posterior, los estudiantes son acompañados durante la primera etapa como universitarios con el objetivo de afianzar su permanencia en la Casa de Trejo, en el Trayecto Identidad y Pertenencia.

Fuente: UNC

Para más información: www.nexos.unc.edu.ar