Análisis del Foro Mundial del Desarrollo Económico local

Por Juan Eduardo Lo Celso

(Arquitecto-Máster en Planeamiento.)

Córdoba-2021

A raíz del Foro Mundial del Desarrollo Económico Local realizado en mayo último en Córdoba, por la importancia del mismo, hacemos aquí un análisis de sus contenidos. Particparon el intendente municipal, el vicegobernador, la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad (ACDE), y la Municipalidad como anfitriona. También lo hicieron la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, una empresa privada y público en general. Fue organizado por iniciativa del Programa de la ONU (PNUD), con la participación de su Coordinador Internacional.

El siguiente análisis hará hincapié en dos aspectos que nos parece esenciales:

. ¿Por qué, un Foro Mundial del Desarrollo Económico Local?

. Los 3 ejes temáticos de su contenido.

Incluye en forma unívoca al aspecto económico del desarrollo. No tiene en cuenta el concepto integral del mismo, universalmente reconocido y que contiene; además, los contenidos social, físico y ambiental. Esta disociación entre el desarrollo económico y el desarrollo urbano y demás aspectos proviene desde larga data y arranca en el planeamiento por separado de los mismos, sobre lo cual volveremos más adelante. Por lo tanto, el título del Foro debiera referirse entonces a la concepción integral del desarrollo.

Ejes temáticos del contenido

Son los siguientes: 1.- El territorio como base de la innovación y reactivación económica, social y ambiental. 2.- Modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante la crisis pandémica y el futuro del trabajo. 3.-El trabajo del futuro desde la perspectiva territorial en el contexto de crisis del Covid-19.

1.-El territorio como base de la innovación y reactivación económica, social y ambiental.

El territorio abarca al país, las provincias y las ciudades. El evento se refiere fundamentalmente a los centros urbanos y a las regiones en que se localizan. Respecto a estas últimas, las autoridades po9liticas demandan su creación, porque no existen actualmente. Se desconoce que el artículo 124 de la Constitución Nacional crea el Sistema de Regiones para el Desarrollo e Integración del país.

Se hizo una sola vez por decreto, sin intervención del Congreso, en la década de los 60, creando asimismo el CONADE, (Consejo Nacional de Desarrollo.) Tuvo una existencia efímera. La Región Centro comprendía a Córdoba, La Rioja y San Luis, y tenía sede en esta ciudad de Córdoba. Urge, por lo tanto, la reinstitucionalización del espacio territorial de Argentina como base para el desarrollo.

2.-Modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante la crisis pandémica y el futuro del trabajo.

Este enunciado se refiere a modelos regionales y urbanos. La municipalidad expresa que es preciso crear un mundo nuevo, "porque la pandemia potenció las condiciones de inequidad mundial".

Estamos de acuerdo, pero las inequidades -por ejemplo, en nuestra ciudad-preexisten desde antes de marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia. Pueden se exógenas y/endógenas. Entre las primeras, el calentamiento global, el cambio climático y la misma pandemia. ¿Qué hicieron la Municipalidad y la Provincia para enfrentar a las mismas? ¿Hay políticas de Estado al respecto?

Y con la pandemia, los países desarrollados al principio manejaron discrecionalmente la distribución mundial de vacunas. Pero luego de varios meses de manejo ideológico en la asignación de vacunas existe hoy un alto porcentaje de habitantes -sobre todo los más vulnerables-que no están vacunados, con grave peligro de contagio, y más ahora con la variante Delta. Esta situación impacta fuertemente en la salud pública urbana en todo el país.

Recién ahora, como paliativo el gobierno aceptó una fuerte donación exterior, después de privilegiar a países que, como Rusia y China, no cumplieron sus compromisos. En relación a las inequidades endógenas, la Municipalidad expresó que el actual modelo económico destruye el ambiente, por lo cual instó a generar políticas de Estado que nos protejan de las externalidades negativas. En realidad, el ambiente se destruye por causas endógenas y exógenas simultáneamente. Pero la caridad comienza por casa: el municipio y la provincia. ¿Qué políticas públicas han pergeñado al respecto ?

¿Cómo se maneja actualmente la creciente contaminación ambiental, sonora y visual, disposición final de residuos domiciliarios, contaminación fluvial, paisajística y ambiental del río Suquía, proliferación de altas torres habitacionales que aportan tan negativamente a la sustentabilidad, crecimiento descontrolado de countries y barrios cerrados que generan segregación física, social y ambiental, destrucción del patrimonio y de las identidades barriales?, como señalamos en nuestro artículo anterior en éste diario, valga la redundancia, pero es preciso insistir en estas inercias estructurales, porque son muy importantes.

En realidad, la ciudad de Córdoba está todavía muy lejos de ser una Comunidad Sustentable, como preconiza la ONU, porque no existen políticas municipales y provinciales de Estado sólidas y a largo plazo, predominan los parches e improvisaciones, las intervenciones aisladas de su contexto, un gasto diario y sideral en propaganda política, en la prensa, radio y TV de las obras públicas-entre otras discrecionalidades-intensificado ahora que se aproximan las elecciones legislativas

Para abordar los modelos enunciados en este eje temático, debemos sacar a la luz en primer término un contenido fáctico: la estrecha correlación que existe entre el modelo productivo-financiero dominante y su materialización física en la estructura urbana, las acciones del primero se plasman en la trama, uso y ocupación del suelo, densidad, volumetría, sustentabilidad, etc. Es por ello que, entre otros motivos, el planeamiento económico debe hacerse conjuntamente con el planeamiento físico, social y ambiental. Economistas, arquitectos, urbanistas. sociólogos, politólogos, ambientalistas, etc., deben trabajar en un solo espacio común y no como se hace en la actualidad totalmente separados. El desarrollo sustentable, como lo concebimos hoy-por su extrema complejidad-exige un tratamiento absolutamente interdisciplinario, como se hace en los países desarrollados.

3.- El trabajo del futuro desde la perspectiva territorial en el contexto de crisis del COVID-19.

Sobre este tema, la Municipalidad insta a generar "un nuevo marco social para redistribuir su sistema productivo entre todos los habitantes ". Aunque, no tuvimos oportunidad de conocer cómo se desarrolló ese debate, creemos en principio que incluye a la desocupación generalizada que se está produciendo a causa de la acelerada robotización que va reemplazando al trabajo humano en diversas actividades, en el marco de prolongación de la pandemia, según los expertos. Ello exigirá una reconversión de los puestos de trabajo, a cargo del Estado y del sector privado en forma coordinada. Este "nuevo marco social laboral" impactará de manera positiva y negativa, desde el punto de vista físico en la ciudad, por lo cual debe tenerse en cuenta coordinadamente con los demás aspectos. Citamos algunos ejemplos a continuación: El trabajo "on line" o tele trabajo impactará positivamente por la reducción de viajes trabajo-casa y viceversa, lo que disminuirá considerablemente el tráfico automotor y la contaminación ambiental, promoviendo el uso de medios alternativos-como el transporte público que tiende a electrificarse como el auto particular, la bicicleta y el mono- patín.

Algunos derivados de la economía del conocimiento, como el comercio electrónico y el manejo de las redes sociales, impactaran también positivamente en el precio de productos y servicios y en la comunicación social.

Entre los impactos negativos, por ejemplo, la robotización-además de la desocupación -genera la deshumanización del trabajo en varias actividades intelectuales, físicas, etc. En Alemania, ya se está produciendo el auto Mercedes Benz totalmente robotizado sin intervención humana, valga ello a título referencial.

Es prematuro todavía, hacer vaticinios, por lo que debemos estar alertas, ya que significaran profundos cambios positivos y negativos, fundamentalmente en la vida urbana, la disminución de la semana laboral y aumento de las horas de ocio, la vida familiar y comunitaria, la salud pública, educación, distribución y recalificación de los puestos de trabajo, organización de las empresas, etc.

Conclusiones

1.- Proponemos que este evento se llame-a partir de ahora-Foro Mundial del Desarrollo Territorial Sostenible.

2.- Para institucionalizar el territorio como base de la planificación, debe recrearse primeramente el Sistema Nacional de Regiones, Centros Urbanos y Ejes de Desarrollo. En ese marco, hay que crear la Región Metropolitana de Córdoba, que comprenderá los Municipios pertenecientes al área de influencia del departamento Capital.

3.- A tales fines. conviene integrar los organismos actuales-municipales y provinciales-de planeamiento económico y planeamiento físico, en una Agencia para el Desarrollo Territorial Sostenible.

4.- Para crear un mundo nuevo, hay que erradicar en forma urgente las “internalidades” como las inercias estructurales existentes que conforman el fracaso del sistema de crecimiento compacto y extensión descontrolada de la planta urbana. Paralelamente, debemos iniciar un proceso de planificación sostenida, flexible, evaluable y participativo hacia el desarrollo como Comunidad v Sostenible.

5.- Las externalidades como el calentamiento global, el cambio climático y la pandemia actual-prolongada en el tiempo, deben tratarse conjuntamente con las “internalidades” apuntadas anteriormente, entre otras, en forma interrelacionada, utilizando el método holístico.

6.- Queremos rescatar por otra parte, respecto a la gestión municipio-provincia-sector privado, la continuación de las supermanzanas, reformulación del Parque Las Heras, creación de un parque público en el solar que ocupa la ex cárcel de barrio San Martin, los Centros Operativos en los CPC, la promoción de la economía del conocimiento y la creación de una Tecnicatura por una Universidad privada local, aplicada a la reconversión laboral y la creación de nuevas fuentes de trabajo.

7 Por último, ponemos de relieve que este Foro, como espacio de diálogo para visualizar donde estamos parados, ha significado para la comunidad-"ad referéndum de este análisis un valioso aporte hacia la transformación de la Región Metropolitana de Córdoba- a largo plazo-en una comunidad sustentable.