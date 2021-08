Emotivo recuerdo al peinador de las estrellas de los años 80

Inés Mazas recordó a su padre a pedido de El Diario. Su padre, Oscar Mazas tuvo peluquería 27 años en Villa Carlos Paz, y su salón brilló en las principales galerías céntricas de Villa Carlos Paz en los años 80.

Oscar, Inés y su nieto Cristian.

"La última estuvo ubicada en los actuales estudios de Radio Carlos Paz. En los años 80 fue "El Peinador de las Estrellas", participó con su trabajo en las elecciones de reinas que realizaban revistas como "7 días" y "Para Tí". Además de haber sido el coiffeur de figuras como Moria Casán, Carmen Barbieri, María Concepción César, Soledad Silveyra, María Martha Serra Lima, Beatriz Bonnet, Beatriz Taibo y tantas otras que transitaron esos dorados años en la villa carlospacense", recordó Inés Mazas.

La hija resaltó que su padre fue muy querido y respetado por todas sus clientas locales. "Al día de hoy lo recuerdan con afecto y agradecimiento. Tenía una magia especial de encontrarles siempre el mejor look, y sobre todo, de hacerlas sonreír, e incluso reír a carcajadas."

Mazas señala entre las clientas de su padre estaba Sonia Camps, locutora y animadora de la ciudad, Dorys Encina, que en esos años tenía la perfumería Quitilipi, la queridísima y recordada Tía Negra , Anita Somoza y muchas otras queridas personas de Carlos Paz.

La periodista que ahora vive en Parque Siquiman dijo que en una ocasión por el día del Peluquero, escribió un poema que tuvo guardado durante varios años, porque no se animaba a publicarlo.

Yo soy la hija del peluquero

Por Inés Mazas

La que puede mirarte de frente,

la que conoce tus mentiras

tus tristezas y tus flaquezas.

Porque mi papá me contó,

“para que yo supiera”.

Yo soy la de mirada cristalina:

apartada por sincera,

despreciada por sencilla.

Yo soy la hija del peluquero,

la que no sabía nada y todo lo sabía.

Yo soy la hija del peluquero,

aquél que te escuchó y aconsejó.

Porque no era cura, y te curaba;

y no te juzgaba y te apreciaba,

y no te mentía y vos confiabas.

Y además, te dejaba linda.

Y te digo que también lo amé y amo.

Él me dijo un día: tu voz es la de todos…

Y quizás por ser especial y sincero

con mucho dolor y sufrimiento

se fue lejos y solo de sus amigos,

se fue lejos y solo de este mundo.

A todos aquellos que lo conocieron,

Mi papá era Oscar, el peluquero…

Que a todas escuchaba en sus confesiones

Y a todas dejaba lindas, tan lindas

como su corazón permitía mostrarlas.

Y como hija de un peluquero

Sin más fama que la propia,

Sin hipocresía y sin mentira,

Sin más pan que el de cada día,

te digo que mi padre me amaba.

Porque mi papá me amó,

y no me mintió.