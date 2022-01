Quién te cuida cuando envejecés y no tienes familiares

¿Quién te cuida cuando envejeces sino tienes hijos? No se preocupe si usted va a envejecer y no tiene hijos. Hay personas que tienen hijos y no viven con sus viejos.

Cuando se envejece, y no pueda mucho valerse por si mismo, porque está muy viejo, usted puede vivir en un hogar de ancianos o "nursery home" donde hay viejos como usted. Alli le dan de comer, lo atienden si se siente enfermo, hasta que se pone grave, viene la ambulancia y se lo lleva al hospital.

Y de allí usted puede o no salir de regreso. Si todavía sigue vivo gracias a los avances de la medicina.

Hay que preocuparse por eso. Eso son miedos psicológicos. Usted no sabe si se morirá mañana mismo. Así que quedase con el miedo ante un inminente peligro, como cuando una víbora se desliza hacia usted.

Entonces su cuerpo le dice "Peligro, atrás!" y usted da un salto atrás y se pone de guardia. Ese es el tipo de miedo que debería siempre llevarlo con usted, porque se trata de su propia supervivencia. El otro miedo, el "psicologico" es el que tiene que deshacerse.