El Arte de la Fotografía en el Siglo XXI

Por Luis Tórtolo

Fotografa: Alicia Valenzuela

Siempre me gusta abrir espacios para nuevas 'miradas', venidas de afuera... que funcionan como 'Serenatas para la tierra de Uno'.

El caso de hoy la que 'mira y obtura' es Alicia Valenzuela, una fotógrafa nacida en Mantilla, Corrientes, radicada actualmente en Comodoro Rivadavia y que suele pasar las fiestas decembrinas en nuestra Villa.

Ama la fotografía, y se nota.

El material me llega por la vía de Don Carlos Novarese, de la legendaria Librería Siglo XXI... y así se lo paso a Ustedes para que disfruten su enfoque y encuadre sobre nuestra Villa.

Ella ama caminar las ciudades bien temprano, antes que se desperecen, y así tomarles el pulso de manera natural.

Aves, agua y fronda captan su mirada y el click de su 'tercer ojo'.

Me manda a decir, via Mauge Novarese, que las postales no están sacadas con su Canon Reflex profesional, sino con una Canon Semi automática... cosa que no nos interesa demasiado, porque lo que admiramos es su enfoque fresco, su composición armónica... sus planos detalles y su sorpresa ante lo desconocido.

Siempre nos encontramos, ante una mirada visitante, con algo diferente a la más acostumbrada de los buenos colegas que tenemos por acá.

Más allá de este portfolio de nuestra villa, les recomiendo que vean el trabajo de Alicia Valenzuela en redes.

'Aires de Mantilla' es su página de Facebook que recomiendo recorrer, ya que se ancla en el corazón e los Esteros del Iberá, en Corrientes. Lugar formidable para la fotografía si los hay.

Gracias Alicia... y a fomentar el uso del arte fotográfico, que no se confunda con la 'sacada de fotos' a mansalva, y sin la pausa justa para encontrar el plan o el objetivo para lo que se originó este arte que amamos.