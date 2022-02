Festival del peón viñador en los años 80

Por Tito Acevedo

(Poeta, gestor cultural)

Festival del Peón Viñador. Allá por los años 80 me llama Leo Barberis desde Villa Unión, provincia de La Rioja y me encomienda programar el “Festival del Peón Viñador” que se había dejado de hacer y lo querían revitalizar.

Comenzamos con el armado junto a “Chiquito” Catramboni con espíritu festivalero cosa de dejar a todos contentos.

Fue así que contratamos a Los Carabajal, Alfredo Ávalos, Los Juglares y para que tuviese un tinte bien popular a Los Hermanos Mattar, entre otros. Fueron dos días intensos.

De la partida también fue Quique Zapata, en luces, y Walter Sader (hoy integrante de Los Tekis) con “Camacho” Cagliero en sonido. Salimos en un transporte escolar y tardamos como doce horas, pero la llegada fue toda alegría, encima justo era tiempo de carnaval.

Obviamente la Revelación del Festival fueron Los Hermanos Mattar que actuaron en el momento cúlmine de la chaya. No se podía respirar de como flotaba la harina y muchos gauchos hacían topamiento a caballo alrededor del escenario.

Atrás de ellos tenía que actuar el queridísimo Alfredo Ábalos que mientras subía al escenario me dijo: “-Eh Tito, como me pones atrás de – los Mattar- que son unos salvajes.”