¿Qué no debes hacer cuando visitas Estados Unidos?

Cuando ingresás a Estados Unidos para visitar amigos o vacacionar, debes tener en cuenta además de los requisitos formales una serie de hechos cotidianos. En principio, "no digas "13", "Viernes" o "3", porque los americanos creen que estos números y fechas son símbolos de mala suerte y desastre.

No salgas del coche sin permiso si te persigue la policía. Siéntese siempre en su asiento, ponga las manos en el volante y espere pacientemente.

No dejes intencionadamente de dar propina, ya que esto puede ser embarazoso para ambas partes. Normalmente, los taxis y restaurantes requieren una propina del 10%-15%, y los hoteles también requieren una propina de $1-2 por día para los encargados del equipaje y los asistentes de habitación

No preguntes la edad de alguien y el precio de los artículos personales. Y no digas "has ganado peso" cuando conozcas a los demás. Porque todo esto es un asunto personal.

No tomes fotos o hagas grabaciones en propiedad privada sin permiso, es una invasión de la privacidad y puede ser un serio problema legal.

No publique fotos de niños. Las imágenes de menores no deben ser publicadas sin el permiso de los padres.

No apuesten en casa, es contra la ley reunirse para apostar en privado. La forma en que se juega es legal y bienvenida en el casino.

No comas en el metro o camines entre los coches, y los bolsos de mano no deben ocupar asientos.

No te tomes fotos con gente vestida de muñeca en el centro, serás chantajeado.

Cuando estés en la calle y alguien se ofrezca a darte un CD, ¡no lo cojas y lo pagues!