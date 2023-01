La dignificación del fútbol

Ramón Llanes.

Escritor y periodista. (Especial desde Huelva-España.)

De las miles de lecturas que nos pudieron ofrecer los protagonistas de la final del mundial de Catar a los aficionados al fútbol me atrevo a emitir la mía personal como un simple observador gustoso de esa realidad tan exigua e inútil para unos y de tanta belleza estética para otros; me encuentro entre los últimos, ya me encontraba desde siempre pero el domingo me ratifiqué escandalosamente más al ver el segundo gol de Argentina y hacerme saltar del asiento aquel virtuosismo. Podré decir que todo el espectáculo fue bello, que la grada puso el empuje, que los franceses fueron unos perfectos adversarios, que la estrategia venció a la táctica, que se tradujo todo aquello en la inusitada puesta en escena del mejor concepto fútbol; todo esto puedo admitir, me quedo con todo, me supone un alto grado de admiración reaprendido desde el inicio hasta el final de la contienda, me quedo con todo pero el alma me hace destacar más que nada, la pasión, en el citado envite. De haber faltado pasión hubiera carecido de entusiasmo. En muchas ocasiones anteriores pudimos comprobar en las canchas la escasez de pasión que comprometió a la pérdida de fantasía, al tedio y a la vulgaridad; pero en la final surgió la mayor de las dosis pasionales por parte principalmente de la escuadra albiceleste de tal manera que vino, de nuevo, una vez más, a dignificar el sentido más excelente del fútbol. Gracias.

Existirá un antes y un después para este deporte a partir de esta fecha límite del 18 de diciembre y ya no estará permitido especular con la posesión rácana, el cerrojo, el resultadismo, el negocio de la fuerza; desde ahora primarán nuevos cánones; hemos llegado, merced a esos argentinos de Catar, a volver a naturalizar el balón, el regate, la perfección, la habilidad, la sorpresa, la pasión, el compromiso, quizá tal cual fueran concebidos por sus inventores, que por cierto alguna parte argentina llevarían en sus genes.