Seguramente habrás observado a tu perro rascar el suelo en distintas situaciones y te habrás preguntado qué le lleva a tener ese comportamiento en cada una de ellas. Como sabrás, el lenguaje canino es complejo y, por tanto, los perros siempre tienen una buena razón que justifica todo lo que hacen. Algunas de ellas son positivas, mientras que otras requieren de nuestra atención porque nos indican que nuestro peludo compañero atraviesa un problema que necesita ser tratado de inmediato.

Antes de adentrarnos en las causas más comunes que explican por qué los perros rascan el suelo o piso es fundamental resaltar la importancia de entender a nuestro peludo compañero. De esta forma, debemos prestar atención al contexto en el que lleva a cabo esta actividad, en qué momento lo hace, puesto que aquí reside la clave para hallar la respuesta que estamos buscando.

Los perros se rigen por un lenguaje completamente distinto al nuestro, en el que los olores toman un papel protagonista para identificarlo prácticamente todo: su hogar, otros canes, a nosotros... De esta forma, no es de extrañar que determinados comportamientos los realicen siguiendo su instinto y, por ello, no debemos actuar sin ningún conocimiento previo. En ocasiones, de forma inconsciente, al frenar al animal estamos generando en él un estado de estrés, ansiedad y frustración, e incluso hacemos que relacione algo que para él es positivo con un estímulo negativo. Así, si cada vez que ves a tu perro rascar el suelo tiendes a decirle que no lo haga, indaga primero en el motivo que le lleva a hacerlo y, después, actúa para solucionar el problema, si lo hay.

¿El perro rasca la cama o el suelo de la zona de descanso?

La mayoría de canes, por no decir todos, rascan la cama o el suelo que la rodea antes de acostarse. ¿Por qué lo hace? El motivo principal que lleva al can a llevar a cabo este "ritual" no es otro que el de marcar su territorio, indicar a otros canes que esa zona de descanso es suya. Al rascar tanto la cama como el suelo el animal esparce su aroma y advierte al resto de perros que esa parte del hogar le pertenece. No obstante, esto no quiere decir que un perro que no conviva con otros canes no deba hacerlo, puesto que al tratarse de algo que se encuentra en su instinto natural, lo más probable es que también lo haga.

Los perros cuentan con una serie de glándulas en distintas zonas de su cuerpo a través de las cuales emiten su propio olor, único y reconocible por el resto de canes. Las más populares son las glándulas anales, por ello los perros tienden a olerse el ano entre ellos cuando se encuentran durante el paseo, y las glándulas sudoríparas que se encuentran en las almohadillas. Estas últimas cumplen varias funciones fundamentales para el animal, entre las que destacan la de regular la temperatura corporal a través del sudor y dotarlo de un olor propio. De esta forma, al rascar el suelo el perro distribuye el olor que emiten las almohadillas.

Por otro lado, si únicamente rasca la cama antes de acostarse, lo que está haciendo es acomodarla para descansar lo mejor posible. Como te puede ocurrir a ti, tu perro intenta moldear el cojín para formar su propio hueco, sentirse seguro y confortable en él.

Necesita liberar la energía acumulada

Si tu perro rasca el suelo de cualquier zona del hogar sin motivo aparente y de forma enérgica, es posible que se sienta estresado por no realizar el ejercicio suficiente y, por tanto, esa sea su vía de escape. En general, este tipo de canes acostumbra a presentar otros síntomas de estrés, como estereotipias, relamido o jadeo constante. De hecho, el mismo acto de rascar el suelo puede convertirse en una estereotipia si lo realiza de manera frecuente y, por ende, requiere un tratamiento inmediato.

Los perros son animales que necesitan liberar la energía acumulada para estar tranquilos, calmados y en equilibrio. Para ello, lo mejor es ofrecerles el ejercicio que su tamaño y carácter necesita, tanto mediante paseos para relacionarse con otros canes como a través de actividades físicas que les permitan correr y, además, nos ayuden a fortalecer el vínculo con ellos. Si esto no se cumple, el can busca otros métodos para conseguir liberar esa energía, y rascar el suelo de forma compulsiva es uno de ellos. Si este es tu caso y no sabes cómo ayudar a tu perro a deshacerse del estrés, te recomendamos acudir a un etólogo o educador canino para que te oriente.

¿Uñas demasiado largas?

En estado salvaje los perros rascarían el suelo para limar sus uñas y no dañar sus patas al caminar. Cuando están demasiado largas, el can puede desarrollar graves problemas de salud, tales como torcedura de los dedos o rotura de una uña perjudicando el tejido que se encuentra en su interior y llegando a provocar una infección, entre otros. Al sobrepasar las almohadillas el perro no puede apoyar correctamente las patas en el suelo y, por tanto, se producen los daños mencionados. En estos casos también podemos observar al animal mordiendo sus uñas en algunas ocasiones.

No asegurar el adecuado mantenimiento de las uñas puede llevar al perro a rascar cualquier tipo de suelo para intentar limarlas y recuperar la longitud que le corresponde.

Rasca el suelo después de hacer sus necesidades

¿Cuántas veces has visto a tu perro rascar el suelo después de defecar u orinar? Suelen hacerlo tanto con las patas traseras como con las delanteras, alejándose ligeramente de los excrementos o la orina, y lanzando tierra, si la hay. Este comportamiento no pretende cubrir las heces ni la micción para esconderlas por motivos de higiene, intenta dejar un rastro olfativo y visual para los canes que atraviesen ese mismo territorio más adelante. Así pues, se trata de un acto de marcaje, llevado a cabo sobre todo por los machos, aunque también podemos verlo en algunas hembras. Por ello, también solemos observar que nuestro perro defeca u orina en zonas donde otros ya lo han hecho. Como ocurre con el acto de rascar la cama, se trata de un comportamiento natural, propio del instinto canino que no debemos entorpecer ni frenar.

Por otro lado, los perros con un grave miedo a otros canes suelen esconderse para hacer sus necesidades y escarbar la tierra para cubrir las heces y orina con el fin contrario: eliminar las pruebas. De esta forma, evitan atraer a otros perros y consiguen sentirse más seguros. Estos canes necesitan ser tratados de forma urgente por un etólogo o educador canino para recuperar la seguridad en sí mismos.

En general, cuando se trata de marcar territorio el perro más que tapar las heces lo que intenta es esparcirlas para repartir su olor, mientras que en el segundo caso sí vemos como el animal esconde los excrementos. Además, el perro con miedo a otros perros presentará otros síntomas como llevar la cola entre las piernas, las orejas hacia atrás o muy agachadas, o temblar cuando ve a otro can acercarse hacia él.

¿Y si rasca la tierra?

Además de por los motivos ya mencionados, como limar sus uñas o liberar energía, el perro puede escarbar la tierra por el simple hecho de haber percibido un rastro que le lleva a creer que en ese lugar se encuentra un objeto enterrado. En su naturaleza está el hecho de enterrar y desenterrar cosas, por lo que su propio instinto le lleva a rascar esa zona.

Por otro lado, si has observado que tu perro primero ha rascado la tierra y luego se ha tumbado sobre ella, debes saber que lo hace para regular su propia temperatura. En épocas de calor el can escarba la tierra hasta alcanzar una capa fría sobre la acomodarse y refrescarse, mientras que en los meses de frío lo hace para eliminar la capa superior (que suele ser más fría) y tumbarse sobre otra más cálida. En este sentido, el perro también puede rascar el suelo o piso del hogar con el mismo fin: regular la temperatura y acomodar un espacio para hacerlo confortable. Por este motivo, queremos destacar la importancia de ofrecer al animal su propia cama, cómoda y acogedora, para que pueda descansar sin sentir frío ni calor.

¿Debo evitar este comportamiento?

Como hemos podido ver a lo largo del artículo, en la mayoría de casos el motivo que da respuesta a la pregunta por qué los perros rascan el suelo se halla en su instinto y naturaleza, por lo que en no debemos entorpecer y frenar ese comportamiento. En estos procesos específicos el can intenta comunicarse, de manera que no presenta ningún problema que deba ser tratado.

Eso sí, cuando se trata de una estereotipia o un comportamiento para liberar la tensión acumulada sí debemos actuar para erradicar el problema y devolver al animal su estado de bienestar. Así mismo, si la razón es un inadecuado mantenimiento de las uñas, evidentemente también hemos de intervenir para evitar problemas de salud.