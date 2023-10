Bike Place, una prometedora fusión entre ciclismo y café llega a Carlos Paz

Llega a la ciudad de Carlos Paz un nuevo concepto que se convertirá en un refugio, donde las personas podrán disfrutar de un ambiente distendido y acogedor.

Para los amantes del ciclismo y la gastronomía, se presenta Bike Place, que refleja su interés en ambos enfoques de una manera única y pretende ofrecer una experiencia que va más allá de lo convencional.

Hablamos con Agustín Gasparini, dueño del lugar, para conocer más sobre la inspiración detrás de esta iniciativa. Agustín nos compartió que el concepto de bici-café surgió debido a su pasión por el ciclismo y su idea primaria de armar una casa de té.

«En la pandemia empecé a dar clases de bici, entonces la idea surgió de unir las dos cosas, de ese proyecto que tenía de casa de té, que me gusta mucho lo que es la gastronomía, en ese concepto de montaña, de todo más rústico y unirlo con la bici. Afuera se está usando mucho lo que es es bike coffee y acá no había nada»; destacó. «Pero este proyecto pretende ir más allá, ya que Agustín resalta que se trata de una idea más amplia que abarque el espacio de bar, venta de bicis, taller y en un futuro incorporar un sector para nutricionistas, masajistas. “Quiero armar todo lo que necesita el ciclista»; amplió.

Es por eso que no se trata solo de un bar temático sino de ofrecer una experiencia que se centra en el concepto de “tercer tiempo”, una oportunidad para relajarse y desconectar, priorizando la salud mental sobre la competencia: «Creo que hoy en día necesitamos mucho despejarnos y lo que es la salud, la salud mental más que la deportiva. Entonces crear eso, un buen ambiente que es en lo que más me estoy enfocando para que la gente pueda relajarse, disfrutar. Mi idea es eso, una buena experiencia. Que sea un ambiente de distracción y no de competencia», consideró.

Además, Agustín tiene planes para organizar eventos relacionados con el concepto incluyendo charlas y reuniones con expertos en ciclismo, así como la transmisión de competencias de mountain bike a través de una aplicación, lo que permitirá a los visitantes disfrutar de emocionantes eventos deportivos mientras disfrutan de una taza de café. La intención es luego abarcar otros deportes pero principalmente es generar comunidad.

Bike Place está a punto de cambiar la escena de la ciudad al combinar el ciclismo y el café en una experiencia única. Agustín está comprometido en crear un lugar que no solo satisfaga a los amantes del ciclismo, sino que también fomente la comunidad y el bienestar general. La apertura será la próxima semana.