Carlos Paz y el fuego: El infierno tan temido

Por Aldo Parfeniuk

(Ensayista, poeta, cofundador de los Bosques de la poesía)

Nunca pensé que podía tenerlo ahí, tan cerca y mirarlo a los ojos. Con sus metros de altura moviéndose de aquí para allá, queriendo devorarlo todo y solo obedeciendo a un viento que el mismo iba alimentando y enfureciendo. En segundos, ví como caían como si nada añosos y grandes talas y algarrobos. Recordé los versos aforísticos del ecopoeta cubano Félix Guerra: “El árbol arde con mil pupilas impresas/ en su aire. El ojo se consume con todos/ sus árboles adentro”.Y con el que Guerra se pregunta: “¿En el resplandor de ese/ fuego arderá toda la madera/ de mis ojos?”*

Nunca esperé sentir tan cerca ese aliento asfixiante que iba encenizando el aire, escupiendo humo y brasas volando alto y lejos, y que después supe que algunas eran perdices, loros y palomas –adultos y pichones- chamuscados o directamente quemados, que caían agonizando a la calle y a los patios del vecindario cercado por las llamas.

Nunca vi correr despavoridas -a las cuatro o cinco de la tarde- liebres y zorros desequilibrados, hacia cualquier lado, hubiere o no personas y camiones de bomberos lidiando contra las llamas. Nunca imaginé que perdería de esa manera y tan rápidamente mi segundo hogar de niño, el monte. Ese monte serrano donde con otros chicos le sacábamos hasta lo último de jugo a cada hora de cada día: hasta dejarlo agotado y dormido a nuestros pies. Se carbonizaba sin remedio aquel castigado paisaje en cuyos territorios revisamos a fondo todos los nidos; volteamos todos los panales; agotamos el perfumado peperinal y el dulce piquillinal; desandando siestas a puro sol y noches a cielo abierto. En ruidosas bandadas hemos habitado todas y cada una de las cuevas para conocer sus misterios; para hablar con cada uno y todos sus fantasmas. Hicimos casa en cada árbol que nos asegurara techo, comida y fábula. Conocimos hasta el fondo las aguas de cada arroyo, río, lago que supieron de las pescas o de las clavadas y los saltos mortales que a cambio de unas monedas dedicábamos a los escasos turistas.

El hecho es que más allá de las versiones de las religiones, mitos o del mismísimo Dante, por primera vez en mi vida, hace pocos días supe cómo era el infierno. Cuando pasó lo peor –aunque el fuego puede volver en cualquier momento y desde cualquier otro ángulo- pude ver las imágenes aéreas que mostraban a la ciudad como enfrentando a un poderoso ejército de fuego y muerte.

Ahora entiendo lo que persiguen muchos “hombres de bien” que con sus promocionadas motosierras necesitan y consiguen que haya más tierra arrasada: para la soja o para los mega-desarrollos urbanos de hierro y cemento (y suburbanos, cuando la legislación no permite otra cosa) diciéndonos que el cambio climático no depende de lo que hicimos, hagamos o dejemos de hacer los humanos, recalentando el planeta y devastando sus fuentes de oxígeno. Y sus discursos siguen mintiendo y envenenando el lenguaje, queriendo que olvidemos que no solo para el poeta, sino para cualquier ser humano la palabra es el agua de la vida: eso que nos ayuda a ser, a respirar, y que siguen contaminando los mentirosos y odiadores seriales.

Cuento ahora esta memoria del fuego, del infierno que, más que verlo, lo sentí a unos pocos metros de mi fragilidad humana. Y me sigue quemando. Fragilidad humana dispuesta, sin embargo, a apostar por la restitución de lo que la naturaleza le dio y espera de la vida: seguir siendo vida “sin violencia ni rencores” por decirlo con el cubano Guerra.

Nuestra querida Carlos Paz estuvo a las puertas del infierno. Por fortuna en esta ocasión zafamos: ¿nos acompañará otra vez la suerte? Aquí, en el Parque Estancia La Quinta, en plena pandemia, con Teuco Castilla y Pedro Solans hicimos el Primer Bosque de Poesía, proyecto colectivo que apuesta a remediar amputaciones, enfermedades y abusos –tanto de la naturaleza cuanto del lenguaje- a educar escolares y realizar actividades culturales. Bosques que ya se están replicando en todo el mundo y que no persiguen otra cosa que reponer lo que la codicia y la sed de dinero rápido y a cualquier precio, destruyen. Hay que reponer plantas y palabras quemadas por el poder de ese fuego humano: más dañino cuanto mayor es su capacidad de propagación y su hambre de tragedia. A ese aprovechador de tanto daño ambiental lo retrató acabadamente en un memorable poema nuestro Teuco Castilla. Recuérdenlo:

El fuego

Por los pajonales

anda suelto el fuego.

Malmatando. Hambriento.

No se sabe la laya de ese animal.

No se le conoce hembra. Y tiene crías.

No se le conoce el pasado. Sí el rencor.

Dice que todo es de él o que él es todo.

Se cree un dios porque ilumina muriendo.

Por eso arrasa montes, casas, las cosechas.

Y el bicherío.

No hay modo de atraparlo. Cuando lo cercan

ya se ha hecho humo.

Ya va a caer. Lo estamos esperando.

Con todo el odio

ardiendo.

( Leopoldo Castilla: “El fuego”, en Coirón (2011) )

*de “Una flor para mi tumba- Lo mejor de Félix Guerra-“ Selección Gabriela Guerra Rey- Editorial Aquitania siglo XX!. México, 2022.