Villa María tendrá su bosque de la poesía por iniciativa de EDUVIN

La ciudad de Villa María tendrá su primer bosque de la poesía gracias a la iniciativa de La editorial de la Universidad Nacional de Villa María (Eduvim) que tomó la propuesta de la poeta Susana Giraudo.

Al celebrarse los 156 años de la Ciudad de Villa María, Eduvim anunció el emplazamiento de un Bosque Poético Literario en el Campus de la UNVM.

En el marco de sus 15 años, la Editorial Universitaria Villa María (Eduvim) se propone dar inicio a una serie de acciones tendientes a problematizar, difundir y concientizar sobre cuestiones referidas al medioambiente. El plan que denominan “Plan Estratégico Institucional 2023-2028”, pretende convertir al sello en una “Editorial Universitaria Ecosustentable”. Por eso, la primera acción consistirá en la radicación de un Bosque Poético-Literario en el Campus de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), ubicado en Arturo Jauretche 1555.

¿Por qué un Bosque Poético-Literario?

Desde hace ya unos años, han ido creciendo a nivel global las intervenciones de escritores, intelectuales y, sobre todo, de poetas, que consideran como urgente generar un debate cultural sobre el cambio climático. Uno de los momentos más lúcidos tuvo lugar en 2020, tras una serie de incendios forestales devastadores. En esa oportunidad, se llevó adelante la creación de los llamados “Bosques de la Poesía”, impulsados en nuestro país por los poetas Leopoldo Teuco Castilla, Aldo Parfeniuk y Pedro Solans.

Ese modelo se replicó con fuerza en Córdoba, una de las provincias más afectadas por la desaparición del bosque nativo y autóctono. Así, escritores y poetas dieron inicio a un movimiento que logró radicar en varios puntos de la provincia, como Carlos Paz, Río Cuarto, Villa del Dique, Los Reartes, Reducción, entre otras localidades, espacios de reforestación que se denominaron “Bosques de la Poesía”. Basado en este antecedente, en las discusiones internas de nuestro sello sobre la búsqueda necesaria de la eco-sustentabilidad, Eduvim apuesta a agregar su grano de arena con un Bosque Poético-Literario.

Algunas características propias del Bosque Poético-Literario de Eduvim

Pensamos que la denominación “Bosque Poético-Literario” resulta más adecuada que “Bosque de la Poesía”, ya que cada árbol plantado llevará el nombre de un escritor cuya obra tenga relevancia literaria para la ciudad. Y no se acotará a la figura de poetas, sino que incluiremos en cada árbol el nombre de cuentistas, novelistas, ensayistas e historiadores.

En la lista de autores no solo incluimos a poetas fallecidos, sino que aspiramos a conjugarlos con aquellos que aún están vivos y cuyas obras podrían ayudar en la amplificación y visibilidad de las problemáticas medioambientales. Esta primera tanda de 15 árboles no estará integrada exclusivamente por nombres de autores de Eduvim: la lista de autores incluye a muchos que no publicamos aún en el sello.

Otra característica es que este Bosque Poético-Literario aspira a constituir una intervención concreta que posibilite la convocatoria a toda la comunidad universitaria de Villa María para atesoramiento de nuestros árboles locales y regionales. Por tal motivo, el Bosque Poético-Literario estará radicado en el Campus de la UNVM, en un espacio acordado con los integrantes de la comunidad universitaria y aspira a que, año tras año, Eduvim agregue árboles a dicho bosque.

Padrinazgo

Este proyecto se encuadra en acciones conjuntas con distintos actores de la comunidad universitaria y actores de la vida social de la ciudad y del país.

Los árboles provienen del acuerdo de nuestra Editorial con el Programa de Fomento del Desarrollo Urbano Integrado, Inclusivo, Resiliente y Ecológico de la Ciudad de Villa María y su Región, de la Municipalidad de Villa María, financiado por la Unión Europea, y del Vivero Universitario.

Cada árbol llevará el nombre de un escritor villamariense y aspiramos a que tenga un doble padrinazgo ecológico-poético. Para ello, convocamos inicialmente a alumnos de la UNVM a sumarse a este padrinazgo.

¿En qué consiste el padrinazgo?

Queremos que cada uno de los árboles esté dotado de un código QR que aloje información del mismo: especie, tipología, características y cuidados necesarios. Esto podría estar a cargo de estudiantes de las carreras de Medioambiente o Agronomía.

Por otro lado, resulta de suma importancia que cada código QR tenga la bio-bibliografía de los autores que se encarnan en el árbol. Para este punto, consideramos que son los estudiantes del Profesorado y de la Licenciatura en Lengua y Literatura de la UNVM quienes pueden sumar sus padrinazgos.

Los primeros 15 árboles fueron debatidos y consultados entre los integrantes de nuestro sello. La nómina inicial elegida y votada es:

Entre los fallecidos:

1) Edith Vera

2) Dino Calvo

3) Olga Fernández Núñez

4) Martha Parodi

5) Alejandro Schmidt

6) Pedro Martínez

7) Rosa Tejeda Vázquez de Theux

Entre los autores aún vivos:

8) Susana Giraudo

9) Olga Carra

10) Dolly Pagani

11) Julio Benítez

12) Carina Sedevich

13) Marcelo Dughetti

14) Gustavo Borga

15) Norman Argarate

Info: Blog de Eduvim