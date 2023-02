Que nos ilumine tu hermosa sonrisa

Por Mario Arce

Poeta



Ya no existe justicia por Lucio Dupuy. Habrá una condena para sus cobardes agresoras, pero no justicia. Porque lo justo sería que Lucio este con vida mientras usted lee estas palabras. Jugando en alguna plaza con una hamaca, tomándose una chocolatada con galletas de cara al sol, rayando alguna pared con una sonrisa enorme , hermosa , llena de travesura . Haciendo una carta a papá noel , esperando a los reyes con sus zapatitos, agua y pasto. Que se aliste ansioso para ir a la escuela con la esperanza y el futuro a flor de piel. Que alguien le dé un abrazo y un beso cada noche. Ya nada es justo. Y mientras escribo lo veo correr aquí, adelante, entre mis lágrimas.



Deambulo sin paz por distintos hospitales una cantidad de veces extremadamente inusual para un nene de su edad. A nadie le llamo la atención. Qué el móvil policial no llego porque se equivoco de dirección? Qué muchos no hicieron su trabajo? Qué todos en el barrio sabían? Que según el INDEC 2022 la pobreza en menores de 14 años supera el 50 porciento. Nos preocupa más cada día el precio del dólar que la realidad de nuestros niños, ponemos más pasión en un club de fútbol que en defender los valores y derechos infantiles. Corremos en la rueda del hamster ciegos, sin ver lo que realmente importa. “lo esencial es invisible a los ojos” , y vos sos mi versión del principito.



Que quede en claro que no fue un hecho aislado, sombras oscuras cubren una sociedad maldita que no cuida a los más vulnerables, nuestros hijos , lo más sagrado que la vida nos da. Me remuerdo en angustia pensando cuantos casos mas en este mismo momento. Pero sabes LUCIO, a sólo 5 días de tu terrible partida, las denuncias por maltrato a menores se incrementaron en un 73 porciento (Clarin.com). Quizá nos dimos cuenta que a Ti también te mato el silencio. Y ahora estas ayudando, pequeño ángel, desde alguna nube, desde el mismo sol. LUCIO, del latín Lucius, que significa luz.