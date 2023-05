La poesía peruana ya tiene quien le escriba

(Desde la redacción de El Diario de Carlos Paz)

(Foto filtrada de la autora. Gentileza de Marcela Valencia)

La presentación se llevará a cabo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la más grande de lengua española (1 millón de visitantes), en la Sala Ernesto Sábato del Pabellón Azul, el miércoles 3 de mayo a las 16:30 horas. Estará a cargo de la autora y del escritor Pedro Jorge Solans.

Marcela Valencia Tsuchiya, catedrática peruana, entrega a los lectores Jorge Pimentel en su Hora Zero. Se trata de un estudio sobre la obra y la vida del célebre poeta peruano Jorge Pimentel (Lima, 1944). Junto con un análisis minucioso de su poesía, la autora incluye una reflexión sobre el movimiento Hora Zero, fundado por Jorge Pimentel y Juan Ramírez Ruiz en 1970, y que se expandió por el Perú, América Latina y Europa. “Palabras urgentes”, manifiesto inaugural de Hora Zero, predijo lo que ahora parece un truismo: Se nos ha entregado una catástrofe para poetizarla … Si somos iracundos es porque esto tiene dimensión de tragedia.

Autorretrato

En 1978, José Carlos Rodríguez organizó en París el volanteo de “Mensaje desde allá”, manifiesto de Hora Zero Internacional que llamaba la atención sobre el decadentismo de Occidente y el totalitarismo de la Unión Soviética y de la China. Enrique Verástegui le entregó el documento en persona a Jacques Chirac, por entonces alcalde de París, y luego presidente de Francia, que ordenó a la policía que impidiera el volanteo y declaró a la prensa que sus miembros eran “revolucionarios de café”. El último renglón del documento reza:

“¡POESÍA O MUERTE! ¡VENCEREMOS!”

En su célebre prólogo a la primera edición de Tromba de Agosto de Jorge Pimentel, Pablo Guevara lo acusó de ser el poeta que faltaba en la segunda mitad del siglo XX, habiendo César Vallejo ocupado la primera mitad. Ante tamaña sentencia, algunos creyeron que la audacia y la admiración habían guiado la pluma de un poeta a encomiar a otro poeta. Sin embargo, el tiempo, que todo lo criba, le ha dado la razón a Pablo Guevara: Sin despreciar la obra de los poetas posteriores a César Vallejo, junto con los miembros de su colectivo, y solo en su soledad, Pimentel se yergue como figura epónima de la poesía peruana, latinoamericana y universal. La obra de Marcela Valencia ayuda los lectores a adentrarse en su apasionante aventura existencial y en la vigencia de Hora Zero, un movimiento que presagió lo que hoy enfrentan el artista y la humanidad.